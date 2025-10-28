Szentmisét mutattak be a száz éve született Milhoffer Miklós atyáért

Kaposváron szentelték pappá 1949. március 27-én, káplánként működött Csatáron, Fonyódon, Somogysámsonban, Pápán, a Szent Anna-templomban és Vörsön is szolgált 1959-64 között. Plébánosként Kaposszerdahelyen, majd Csokonyavisontán, két időszakban is, és Siófokon is. 1996-2011-ig a Veszprémi Érseki Szeminárium spirituálisa volt és az Egyházmegyei Bíróság tagjaként is tevékenykedett. A kerek évforduló alkalmából rá emlékezve mutatott be szentmisét Bálint Gábor plébános a kaposvári Szent II. János Pál pápa körkápolnában.

Milhoffer atya a Somssich Gimnáziumban tanult, ahol osztályfőnöke Takáts Gyula volt. A jeles hitoktató, Weisz György is tanította, aki teológiai tanára lett egy rövid ideig Veszprémben. Ő mondta róla a papi otthonban: „Mica a gimnázium krémjének a krémje volt” – olvasható Kocsi György zamárdi plébános nekrológjában, a Spiritusban –, bár a kezdő latinista félévkor megbukott, de utána már a legjobb lett, és a Veszprémi Szemináriumban is lelkesen tanította tárgyait. Amikor Rómából egy érsek jött látogatóba, és spirituálisként latinul köszöntötte, a főpap megjegyezte: Rómában lenne a helye valamelyik kongregációban...

1944 karácsonyán kaposvári lakásukban az egyik részeg szovjet katona színházi látcsöve miatt majdnem agyonlőtte Miklóst, a későbbi misztikus látású teológust. Kocsi Györgynek egyik közös sétájukon említette: „A kápolnánkban olyan gyönyörű az oltárral szemben a barokk Mária-szobor. Mind a szentostyát, mind a szent vért, amikor fölmutatom, és nézem a szememmel, odáig emelem, hogy úgy látom, mintha oda tenném a Szűzanya ölébe. Tőle kaptuk Krisztust, neki adom vissza először.”

