október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A misztikusra emlékeztek

1 órája

Szentmisét mutattak be a száz éve született Milhoffer Miklós atyáért

Címkék#gimnázium#plébános#katona

100 éve, 1925. április 28-án született Szigetváron Milhoffer Miklós atya, akit 2011. október 1-én temettek el a kaposvári székesegyház melletti keresztelőkápolna altemplomába.

Lőrincz Sándor

Kaposváron szentelték pappá 1949. március 27-én, káplánként működött Csatáron, Fonyódon, Somogysámsonban, Pápán, a Szent Anna-templomban és Vörsön is szolgált 1959-64 között. Plébánosként Kaposszerdahelyen, majd Csokonyavisontán, két időszakban is, és Siófokon is. 1996-2011-ig a Veszprémi Érseki Szeminárium spirituálisa volt és az Egyházmegyei Bíróság tagjaként is tevékenykedett. A kerek évforduló alkalmából rá emlékezve mutatott be szentmisét Bálint Gábor plébános a kaposvári Szent II. János Pál pápa körkápolnában. 

Milhoffer atya a Somssich Gimnáziumban tanult, ahol osztályfőnöke Takáts Gyula volt. A jeles hitoktató, Weisz György is tanította, aki teológiai tanára lett egy rövid ideig Veszprémben. Ő mondta róla a papi otthonban: „Mica a gimnázium krémjének a krémje volt” – olvasható Kocsi György zamárdi plébános nekrológjában, a Spiritusban –, bár a kezdő latinista félévkor megbukott, de utána már a legjobb lett, és a Veszprémi Szemináriumban is lelkesen tanította tárgyait. Amikor Rómából egy érsek jött látogatóba, és spirituálisként latinul köszöntötte, a főpap megjegyezte: Rómában lenne a helye valamelyik kongregációban... 

1944 karácsonyán kaposvári lakásukban az egyik részeg szovjet katona színházi látcsöve miatt majdnem agyonlőtte Miklóst, a későbbi misztikus látású teológust. Kocsi Györgynek egyik közös sétájukon említette: „A kápolnánkban olyan gyönyörű az oltárral szemben a barokk Mária-szobor. Mind a szentostyát, mind a szent vért, amikor fölmutatom, és nézem a szememmel, odáig emelem, hogy úgy látom, mintha oda tenném a Szűzanya ölébe. Tőle kaptuk Krisztust, neki adom vissza először.” 
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu