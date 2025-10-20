október 20., hétfő

Szépkorúakat köszöntöttek Nagybajomban

Harsányi Miklós

– A szépkorúak köszöntése minden esztendőben jeles esemény településünkön – tájékoztatott közösségi oldalán Nagybajom. – A képviselő-testület minden évben kiemelt figyelmet fordít az eseményre.

Pirka Mátyás polgármester köszöntötte a vendégeket
Pirka Mátyás polgármester köszöntötte a vendégeket, ezt követően Törő Krisztina, a Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője osztotta meg gondolatait, érzéseit arról, mik azok az értékes dolgok, melyeket megtanulhatunk a szépkorúaktól, hogy kiegyensúlyozottabb, emberközpontúbb és tartalmasabb, személyes kapcsolatokon alapuló mindennapokat élhessünk.

–  Az óvodások műsorán keresztül betekinthettünk a legkisebbek életébe, akik örömmel, jókedvűen adták át népi hagyományaink egy kis szeletét – derült ki a bejegyzésből.

Az óvodások műsorán keresztül betekinthettek a legkisebbek életébe
  A Marcali Bajtársi Dalárda produkciója koronázta meg a napot, akik katonadalokat és bordalokat adtak elő. 

 

