Ezt a gyöszt mindenki kidobja, pedig ha megtartod, szebb lesz az életed
Érdemes megőrizni az új termékekben található szilícium-dioxid-zacskókat. A szilikagél szilícium-dioxidból készült apró gömböcskékből áll, amelyek kiválóan magukba szívják a nedvességet.
Ha vettél már új cipőt, táskát, telefont vagy elektronikai eszközt, biztosan találtál benne apró fehér zacskókat „Do not eat” felirattal; a legtöbben ezeket automatikusan a kukába dobják – pedig nagy hiba – a szilikagél szilícium-dioxidból készült apró gömböcskékből áll.
Ezek a szilikagél tasakok nem mérgezőek, újrahasznosíthatók, és meglepően hasznosak otthon is. A szilikagél szilícium-dioxidból készült apró gömböcskékből áll, amelyek kiválóan magukba szívják a nedvességet. Ezért teszik a gyártók a termékek csomagolásába – hogy megóvják az árut a párától, penésztől vagy korróziótól.
Hat szuper tipp, hogyan hasznosítsd őket újra otthon
- 1. Mentsd meg a vizes telefont!
Ha a mobilod beleesett a vízbe, ne tedd rizsbe – a szilikagél sokkal hatékonyabb. Tedd a telefont egy zárható dobozba pár tasakkal, és hagyd benne egy éjszakára. A golyócskák gyorsan kiszívják a nedvességet.
- 2. Őrizd meg a régi fényképeket
Néhány tasak a fotóalbumok vagy dobozok közé téve megakadályozza, hogy a képek összeragadjanak vagy kifakuljanak. A nedvesség eltávolításával hosszabb ideig megőrizheted az emlékeidet.
- 3. Tisztább autóablak pár perc alatt
Ha a reggelek párásak és dús a köd a szélvédőn, tegyél néhány tasakot a műszerfalra vagy az ablak alá. A szilikagél felszívja a levegő nedvességét, így ritkábban párásodik az üveg.
Pára, penész, korrózió: sokan kidobják ezt az árut, ami hiba
- 4. Ne rozsdásodjon a borotvapenge
A fürdőszobai párától gyorsan berozsdásodhatnak a pengék. Tedd őket egy dobozba néhány szilikagél tasakkal, így sokkal tovább maradnak élesek.
- 5. Fényes maradjon az ezüst
A nedves levegő miatt a selyemékszerek és evőeszközök hamar megfeketednek. A szilikagél csökkenti a páratartalmat, és megakadályozza az oxidációt.
- 6. Frissítsd fel az edzőtáskád!
Az edzőcipő és a vizes törölközők miatt a sporttáska könnyen bepenészedik vagy kellemetlen szagot áraszt. Néhány szilikagél tasak felszívja a nedvességet és semlegesíti a szagokat, így a táskád sokkal tovább marad friss.
Érdemes megismerni és alkalmazni a bevált, praktikus ötleteket
- – Már több terméknél találkoztam a szilika-gél tasakkal, legutóbb egy cipősdobozban volt – mondta pénteken Bóka Réka kaposvári árus. – Régebben nem tudtam pontosan, hogy miért hasznos ez a termék, de utána néztem. Lehet, hogy vannak, akik még mindig kidobják a tasakot, mivel nincsenek pontosan tisztában, hogy mire alkalmas.
- A kaposvári nő szerint célszerű elolvasni és a mindennapokban alkalmazni a már bevált tippeket. Könnyen elképzelhető, hogy a hasznos megoldások régi, kellemetlen problémákat orvosolhatnak. Bóka Réka olyat is hallott már, hogy egy háziasszony a tasakot hűtőben, illetve gépkocsiban helyezte el.