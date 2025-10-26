október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megoldások

1 órája

Ezt a gyöszt mindenki kidobja, pedig ha megtartod, szebb lesz az életed

Címkék#penész#tasak#dioxidból gömböcskék

Érdemes megőrizni az új termékekben található szilícium-dioxid-zacskókat. A szilikagél szilícium-dioxidból készült apró gömböcskékből áll, amelyek kiválóan magukba szívják a nedvességet.

Harsányi Miklós
Ezt a gyöszt mindenki kidobja, pedig ha megtartod, szebb lesz az életed

Ha vettél már új cipőt, táskát, telefont vagy elektronikai eszközt, biztosan találtál benne apró fehér zacskókat „Do not eat” felirattal; a legtöbben ezeket automatikusan a kukába dobják – pedig nagy hiba – a szilikagél szilícium-dioxidból készült apró gömböcskékből áll.

A szilikagél felszívja a levegő nedvességét, így ritkábban párásodik az üveg
A szilikagél felszívja a levegő nedvességét, így ritkábban párásodik az üveg

Tasakok, pára, penész, termékek, újrahasznosíthatók

 Ezek a szilikagél tasakok nem mérgezőek, újrahasznosíthatók, és meglepően hasznosak otthon is. A szilikagél szilícium-dioxidból készült apró gömböcskékből áll, amelyek kiválóan magukba szívják a nedvességet. Ezért teszik a gyártók a termékek csomagolásába – hogy megóvják az árut a párától, penésztől vagy korróziótól.

 

Hat szuper tipp, hogyan hasznosítsd őket újra otthon

  • 1. Mentsd meg a vizes telefont!

Ha a mobilod beleesett a vízbe, ne tedd rizsbe – a szilikagél sokkal hatékonyabb. Tedd a telefont egy zárható dobozba pár tasakkal, és hagyd benne egy éjszakára. A golyócskák gyorsan kiszívják a nedvességet.

  • 2. Őrizd meg a régi fényképeket

Néhány tasak a fotóalbumok vagy dobozok közé téve megakadályozza, hogy a képek összeragadjanak vagy kifakuljanak. A nedvesség eltávolításával hosszabb ideig megőrizheted az emlékeidet.

  • 3. Tisztább autóablak pár perc alatt

Ha a reggelek párásak és dús a köd a szélvédőn, tegyél néhány tasakot a műszerfalra vagy az ablak alá. A szilikagél felszívja a levegő nedvességét, így ritkábban párásodik az üveg.

 

Pára, penész, korrózió: sokan kidobják ezt az árut, ami hiba

  • 4. Ne rozsdásodjon a borotvapenge

A fürdőszobai párától gyorsan berozsdásodhatnak a pengék. Tedd őket egy dobozba néhány szilikagél tasakkal, így sokkal tovább maradnak élesek.

  • 5. Fényes maradjon az ezüst

A nedves levegő miatt a selyemékszerek és evőeszközök hamar megfeketednek. A szilikagél csökkenti a páratartalmat, és megakadályozza az oxidációt.

  • 6. Frissítsd fel az edzőtáskád!

Az edzőcipő és a vizes törölközők miatt a sporttáska könnyen bepenészedik vagy kellemetlen szagot áraszt. Néhány szilikagél tasak felszívja a nedvességet és semlegesíti a szagokat, így a táskád sokkal tovább marad friss.

 

Érdemes megismerni és alkalmazni a bevált, praktikus ötleteket

  • – Már több terméknél találkoztam a szilika-gél tasakkal, legutóbb egy cipősdobozban volt – mondta pénteken Bóka Réka kaposvári árus. – Régebben nem tudtam pontosan, hogy miért hasznos ez a termék, de utána néztem. Lehet, hogy vannak, akik még mindig kidobják a tasakot, mivel nincsenek pontosan tisztában, hogy mire alkalmas.
  • A kaposvári nő szerint célszerű elolvasni és a mindennapokban alkalmazni a már bevált tippeket. Könnyen elképzelhető, hogy a hasznos megoldások régi, kellemetlen problémákat orvosolhatnak. Bóka Réka olyat is hallott már, hogy egy háziasszony a tasakot hűtőben, illetve gépkocsiban helyezte el. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu