Ezt a gyöszt mindenki kidobja, pedig ha megtartod, szebb lesz az életed

Ha vettél már új cipőt, táskát, telefont vagy elektronikai eszközt, biztosan találtál benne apró fehér zacskókat „Do not eat” felirattal; a legtöbben ezeket automatikusan a kukába dobják – pedig nagy hiba – a szilikagél szilícium-dioxidból készült apró gömböcskékből áll.

Ezek a szilikagél tasakok nem mérgezőek, újrahasznosíthatók, és meglepően hasznosak otthon is. A szilikagél szilícium-dioxidból készült apró gömböcskékből áll, amelyek kiválóan magukba szívják a nedvességet. Ezért teszik a gyártók a termékek csomagolásába – hogy megóvják az árut a párától, penésztől vagy korróziótól.

Hat szuper tipp, hogyan hasznosítsd őket újra otthon

1. Mentsd meg a vizes telefont!

Ha a mobilod beleesett a vízbe, ne tedd rizsbe – a szilikagél sokkal hatékonyabb. Tedd a telefont egy zárható dobozba pár tasakkal, és hagyd benne egy éjszakára. A golyócskák gyorsan kiszívják a nedvességet.

2. Őrizd meg a régi fényképeket

Néhány tasak a fotóalbumok vagy dobozok közé téve megakadályozza, hogy a képek összeragadjanak vagy kifakuljanak. A nedvesség eltávolításával hosszabb ideig megőrizheted az emlékeidet.

3. Tisztább autóablak pár perc alatt

Ha a reggelek párásak és dús a köd a szélvédőn, tegyél néhány tasakot a műszerfalra vagy az ablak alá. A szilikagél felszívja a levegő nedvességét, így ritkábban párásodik az üveg.

4. Ne rozsdásodjon a borotvapenge

A fürdőszobai párától gyorsan berozsdásodhatnak a pengék. Tedd őket egy dobozba néhány szilikagél tasakkal, így sokkal tovább maradnak élesek.

5. Fényes maradjon az ezüst

A nedves levegő miatt a selyemékszerek és evőeszközök hamar megfeketednek. A szilikagél csökkenti a páratartalmat, és megakadályozza az oxidációt.

6. Frissítsd fel az edzőtáskád!

Az edzőcipő és a vizes törölközők miatt a sporttáska könnyen bepenészedik vagy kellemetlen szagot áraszt. Néhány szilikagél tasak felszívja a nedvességet és semlegesíti a szagokat, így a táskád sokkal tovább marad friss.

Érdemes megismerni és alkalmazni a bevált, praktikus ötleteket