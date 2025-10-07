1 órája
Sík ideg a fodrász, a körmös és a taxis, ha lemondod az időpontod - ezért ezt találták ki
Az élet tele van váratlan fordulatokkal, és néha előfordul, hogy egy előre lefoglalt szolgáltatást mégsem tudunk igénybe venni. Legyen szó fodrászról, orvosi vizsgálatról, szállásfoglalásról vagy taxi rendelésről. Sokan találkoztak már a lemondási díjjal szolgáltatások során, ami egy praktikus eszköz a szolgáltatók számára, hogy minimalizálják a kiesett bevételeket és a szervezési káoszt.
A lemondási díj egy előre meghatározott összeg, amelyet a szolgáltató felszámíthat akkor, ha az ügyfél a lefoglalt időpontját vagy szolgáltatását idő előtt, esetleg az előírt határidőn belül lemondja vagy nem jelenik meg. Ez a díj kompenzálja a szolgáltatónak az esetleges bevételkiesést, valamint az előkészületek miatt felmerült költségeket.
A Bolt országosan egységes, fix összegű lemondási díjat vezetett be, amely minden esetben azonos összeget jelent, ha az utas késve mondja le a fuvarját vagy nem jelenik meg a helyszínen. Az applikáció már a lemondás előtt figyelmeztet arra, hogy a művelet díjfizetéssel jár, és a törlés pillanatában is értesíti a felhasználót a költségről. Az utazás megrendelését követően 2 perc áll rendelkezésre az ingyenes lemondásra, ezt követően azonban a 1500 forint kerül felszámításra a törlés esetén. Hasonló szabályok érvényesek az előrendelt fuvarokra is.
- A szolgáltató elismeri, hogy előfordulhatnak olyan váratlan helyzetek, amikor az utazóknak módosítaniuk vagy le kell mondaniuk terveiket. Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy bizonyos körülmények között lemondási díj kerülhet felszámításra. Ez a díj a szolgáltatás biztosítása során felmerülő költségek és a foglalás kezelésének terhei miatt szükséges. Ugyanakkor a szolgáltató célja, hogy minél előbb tájékoztassa ügyfeleit a feltételekről, és segítse őket a lehető legkedvezőbb megoldás megtalálásában.
Szolgáltatások között is van különbség ebből a szempontból
– Nálunk nincs lemondási díj, mert nem tudunk előleget kérni – mondta Gál Tamás, a fonyódi Liget Taxi sofőre. Ha valaki az út előtti este mondja le a fuvarját, azzal nem nagyon tudunk mit kezdeni, hiszen nálunk nincs előre utalás vagy előlegfizetés. A viteldíjat általában az út teljesítése után fizetik ki. Természetesen más cégeknél ez lehet másképp. Nyáron például nem okoz problémát, ha valaki lemondja az utat, mert biztosan jön helyette másik. Az itteni piacon ebben a szolgáltatási szegmensben ennek az összegnek nincs gyakorlata.
– Előleget kizárólag akkor kérünk, ha a távolság meghaladja a 30 kilométert, és ezt a jogszabály is előírja — ilyenkor az utas a várható viteldíj felét fizeti elő. Napokkal előre azonban nem szoktunk előleget kérni. Például az is előfordul, hogy valaki taxit rendel, de gyanútlanul egy másik sofőrhöz száll be, de ezekkel a helyzetekkel sem tudunk mit kezdeni, de az ilyen esetek nagyon ritkák – folytatta a sofőr.
Nyilvánvaló, hogy a különböző szolgáltatások esetében eltérő súllyal esik latba a bevételkiesés, hiszen az egyes ágazatokban és szolgáltatási típusoknál más-más mértékben érinti a vállalkozásokat a lemondásokból eredő anyagi veszteség.
– Én azért vezettem be ezt a díjat, mert nyilvánvalóan nagy kiesést jelent annak, aki ebben a szakmában dolgozik – mondta el nekünk Király-Patcai Réka, kaposvári műkörmös.
– Ez nem csupán egy üres járat, hanem valójában mínusz, hiszen a költségeket ugyanúgy nekem is ki kell fizetni. Aki szeret ide járni, ő kifizeti ezt az esetleges költséget. Egyébként én azt is elfogadom, ha valaki véletlenül elfelejti az időpontját, vagy lebetegszik, én sem vagyok szőrös szívű. Azonban, ha ez ismétlődő szokássá válik, valaki egyáltalán nem jelenik meg, és nem jelzi előre, nála a teljes összeget szoktam felszámolni. Az utolsó 24 órán belüli lemondások esetében nem számítom fel, ugyanakkor, ha valakinél ez a késedelmes lemondás vagy meg nem jelenés rendszeresen ismétlődik, akkor igen, mivel az ismétlődő mulasztások hosszú távon veszélyeztetik a megélhetést. Szerencsére az ilyen esetek nem fordulnak elő túl gyakran – tette hozzá.
A lemondási díjak kérdése tehát megosztja a szolgáltatókat, és valószínűleg az ügyfeleket is. Egyes vállalkozók szerint elengedhetetlen az anyagi biztonság fenntartása érdekében. Vajon ez egy szükséges üzleti eszköz, vagy túlzott elvárás a fogyasztók felé? Neked mi a véleményed a témáról?