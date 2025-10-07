Sík ideg a fodrász, a körmös és a taxis, ha lemondod az időpontod - ezért ezt találták ki

A lemondási díj egy előre meghatározott összeg, amelyet a szolgáltató felszámíthat akkor, ha az ügyfél a lefoglalt időpontját vagy szolgáltatását idő előtt, esetleg az előírt határidőn belül lemondja vagy nem jelenik meg. Ez a díj kompenzálja a szolgáltatónak az esetleges bevételkiesést, valamint az előkészületek miatt felmerült költségeket.

Lemondási díjak a szolgáltatások világában

A Bolt országosan egységes, fix összegű lemondási díjat vezetett be, amely minden esetben azonos összeget jelent, ha az utas késve mondja le a fuvarját vagy nem jelenik meg a helyszínen. Az applikáció már a lemondás előtt figyelmeztet arra, hogy a művelet díjfizetéssel jár, és a törlés pillanatában is értesíti a felhasználót a költségről. Az utazás megrendelését követően 2 perc áll rendelkezésre az ingyenes lemondásra, ezt követően azonban a 1500 forint kerül felszámításra a törlés esetén. Hasonló szabályok érvényesek az előrendelt fuvarokra is.

A szolgáltató elismeri, hogy előfordulhatnak olyan váratlan helyzetek, amikor az utazóknak módosítaniuk vagy le kell mondaniuk terveiket. Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy bizonyos körülmények között lemondási díj kerülhet felszámításra. Ez a díj a szolgáltatás biztosítása során felmerülő költségek és a foglalás kezelésének terhei miatt szükséges. Ugyanakkor a szolgáltató célja, hogy minél előbb tájékoztassa ügyfeleit a feltételekről, és segítse őket a lehető legkedvezőbb megoldás megtalálásában.

Szolgáltatások között is van különbség ebből a szempontból

– Nálunk nincs lemondási díj, mert nem tudunk előleget kérni – mondta Gál Tamás, a fonyódi Liget Taxi sofőre. Ha valaki az út előtti este mondja le a fuvarját, azzal nem nagyon tudunk mit kezdeni, hiszen nálunk nincs előre utalás vagy előlegfizetés. A viteldíjat általában az út teljesítése után fizetik ki. Természetesen más cégeknél ez lehet másképp. Nyáron például nem okoz problémát, ha valaki lemondja az utat, mert biztosan jön helyette másik. Az itteni piacon ebben a szolgáltatási szegmensben ennek az összegnek nincs gyakorlata.

– Előleget kizárólag akkor kérünk, ha a távolság meghaladja a 30 kilométert, és ezt a jogszabály is előírja — ilyenkor az utas a várható viteldíj felét fizeti elő. Napokkal előre azonban nem szoktunk előleget kérni. Például az is előfordul, hogy valaki taxit rendel, de gyanútlanul egy másik sofőrhöz száll be, de ezekkel a helyzetekkel sem tudunk mit kezdeni, de az ilyen esetek nagyon ritkák – folytatta a sofőr.