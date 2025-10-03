Íme Topi, a dél-somogyi sztár kutya és az óvónő, aki állja a sarat

A dél-somogyi sztár kutya Topi neve sokaknak lehet ismerős. Igen, ő az az angol bullterrier, aki nemzetközi versenyeken mutatja meg milyen kemény fából is faragták őt és persze gazdáját. Pontosabban gazdáit, hiszen hol apa, máskor pedig anya fogja a hámot, de a legkisebb családtag Olivér is kerülhet még a póráz végére. Évadzáró akadályfutó versenyen járt a barcsi sztár kutya és családja.

Topi, a dél-somogyi sztár kutya és gazdája Timi az óvónő, aki a sarat is állja

Forrás: Holczinger Tímea

A dél-somogyi sztár kutya ezúttal is megmutatta erejét – ezt mondjuk a gazdi térde bánta

Topi kutya, egy angol bullterrier, aki Dél-Somogyban, Barcson tengeti életét egészen kedvező körülmények között. Anya, apa és még a gyerkőc is tenyerén hordozza a jószágot, amit nem csoda, hiszen Topi egy igazi verseny eb. Ha a rajthoz áll már remeg, nyüszít és szinte már sikoltozik, hadd indulhasson. – Nem először jártunk ilyen versenyen, de Topi még olyan igazgatott tud lenni egy megmérettetés előtt, mintha az első lenne. Ezúttal Babatvölgyben rendezték meg a Hard Dog Race BASE versenyt, ahol 6,7 kilométeres távon 17 akadályt kellett teljesíteni, 182 méteres szintkülönbségekkel. Szerencsére most nem kellett úszni, amit annyira nem is bántam. Bár ennek ellenére ezúttal sem maradtam szárazon, hiszen a harmadik akadálynál már volt pocsolya, amibe Topi persze a fejem búbjáig belehúzott – mesélte Holczinger Tímea, Topi gazdája.

A kutyás akadályfutós versenyeken két gazdi is kísérheti kutyáját, ahogy ez Timiénél is volt a kezdetekben, egészen Olivér érkezéséig. – Amikor Olivér kisfiam még a pocakomban volt, akkor a párom, Pisti versenyzett Topival, de most már többedjére vihettem újra én a kutyát. Pisti pedig a pálya széléről irigykedve figyel, mert már ő is nagyon menne Topival újra. Erre reméljük jövőre lesz is lehetősége, hiszen akkor majd a tavaszi fordulóra is szeretnék elmenni, ami rendszerint külföldön van, Cseh és Lengyelországban – tette hozzá Timi.

A babatvölgyi nemzetközi versenyen 17 akadállyal kellett megküzdenie Topinak és gazdájának

Forrás: Holczinger Tímea

A babatvölgyi évadzáró versenyen ezúttal is több, mint 1000 jelentkező volt, ami ezeken a megmérettetéseken egy teljesen átlagos szám. – Nagyon sok helyről, sokféle kutya érkezik ezekre a versenyekre. Lengyel és Csehországból is érkeztek versenyzők, de Magyarország minden szegletéből jönnek gazdik és kutyáik. De nem csak bullok jönnek ám, chivava, tacskó, uszkár is végig megy a pályán. Volt olyan uszkár idén, aki szerintem épp a kozmetikustól jött, annyira ki volt csinosítva – mondta el Topi gazdája.