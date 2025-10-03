2 órája
Íme Topi, a dél-somogyi sztár kutya és az óvónő, aki állja a sarat
Topi, az angol bullterrier ezúttal sem kímélte gazdáját és egyből térdre kényszerítette őt. A dél-somogyi sztár kutya az évadzáró akadályfutó versenyen megmutatta mitől döglik a légy.
Topi, a dél-somogyi sztár kutya és gazdája, Holczinger Tímea, a mindenre elszánt óvónő
Forrás: Holczinger Tímea
A dél-somogyi sztár kutya Topi neve sokaknak lehet ismerős. Igen, ő az az angol bullterrier, aki nemzetközi versenyeken mutatja meg milyen kemény fából is faragták őt és persze gazdáját. Pontosabban gazdáit, hiszen hol apa, máskor pedig anya fogja a hámot, de a legkisebb családtag Olivér is kerülhet még a póráz végére. Évadzáró akadályfutó versenyen járt a barcsi sztár kutya és családja.
A dél-somogyi sztár kutya ezúttal is megmutatta erejét – ezt mondjuk a gazdi térde bánta
Topi kutya, egy angol bullterrier, aki Dél-Somogyban, Barcson tengeti életét egészen kedvező körülmények között. Anya, apa és még a gyerkőc is tenyerén hordozza a jószágot, amit nem csoda, hiszen Topi egy igazi verseny eb. Ha a rajthoz áll már remeg, nyüszít és szinte már sikoltozik, hadd indulhasson. – Nem először jártunk ilyen versenyen, de Topi még olyan igazgatott tud lenni egy megmérettetés előtt, mintha az első lenne. Ezúttal Babatvölgyben rendezték meg a Hard Dog Race BASE versenyt, ahol 6,7 kilométeres távon 17 akadályt kellett teljesíteni, 182 méteres szintkülönbségekkel. Szerencsére most nem kellett úszni, amit annyira nem is bántam. Bár ennek ellenére ezúttal sem maradtam szárazon, hiszen a harmadik akadálynál már volt pocsolya, amibe Topi persze a fejem búbjáig belehúzott – mesélte Holczinger Tímea, Topi gazdája.
- A kutyás akadályfutós versenyeken két gazdi is kísérheti kutyáját, ahogy ez Timiénél is volt a kezdetekben, egészen Olivér érkezéséig. – Amikor Olivér kisfiam még a pocakomban volt, akkor a párom, Pisti versenyzett Topival, de most már többedjére vihettem újra én a kutyát. Pisti pedig a pálya széléről irigykedve figyel, mert már ő is nagyon menne Topival újra. Erre reméljük jövőre lesz is lehetősége, hiszen akkor majd a tavaszi fordulóra is szeretnék elmenni, ami rendszerint külföldön van, Cseh és Lengyelországban – tette hozzá Timi.
A babatvölgyi évadzáró versenyen ezúttal is több, mint 1000 jelentkező volt, ami ezeken a megmérettetéseken egy teljesen átlagos szám. – Nagyon sok helyről, sokféle kutya érkezik ezekre a versenyekre. Lengyel és Csehországból is érkeztek versenyzők, de Magyarország minden szegletéből jönnek gazdik és kutyáik. De nem csak bullok jönnek ám, chivava, tacskó, uszkár is végig megy a pályán. Volt olyan uszkár idén, aki szerintem épp a kozmetikustól jött, annyira ki volt csinosítva – mondta el Topi gazdája.
- A Hot Dog Race versenyeken sokan nem azért vesznek részt, hogy megmutassák, hogy az ő kutyájuk vagy éppen kutya-ember párosuk a legjobb mindenki közül, a lényeg az együtt töltött idő. – Mint, ahogy minden versenyen, persze itt is vannak az ”alfák”, a legjobbak, akik nagyon rövid idő alatt tudják teljesíteni a távokat. De azért a versenyzők nagy része inkább önmagát és előző évi teljesítményét akarja felülmúlni, mintsem másokkal szembe szállni. A legtöbben korrektek és segítőkészek egymással, senkit nem hagynak a sárban, vagy az akadályban ragadva – mondta el Timi.
Saras-vizes örömfutás a gazdival
Egy ilyen verseny – főleg ha messze is kell utazni – több napra is egymásra utalja gazdit és kedvencét. Gyakorolni igazán rá nem lehet, de nyilván az erőnlétet lehet növelni. – Senki nem csinál otthon akadálypályát az udvarban, vagy éppen indul neki szakadó esőben kutyával futni, de azért a séták és futások ideális körülmények között tudják növelni a versenyzők esélyeit. Topi jól bírta a mostani versenyt, pár most egy kicsit lassabbak voltunk, hiszen az egyik akadálynál beszorult a kis lába, ami után húzta is azt egy ideig. Próbáltam kicsit visszafogni, pihenésre sarkallni, de hát nem engedett neki. Így hát folytattuk a versenyt. Nekem is volt egy hibám, meg is kaptam érte a kötelező 50 guggolást, hát másnap nem volt kellemes érzés – mesélte a gazdi.
Olivér és Pisti ezúttal is a pálya mellől szurkoltak Topinak és Timinek, akik hatalmas élménnyel és jókora izomlázzal tértek haza Babatvölgyből – legalább is Timi biztosan.