1 órája
A vihar verte szét a balatoni vasút egyes részeit - mutatjuk hol nem utazol ma vonaton
Péntek hajnaltól - várhatóan délutánig - felsővezetékszakadás miatt szünetel a vonatforgalom Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között, a dél-balatoni vonalon utazóknak hosszabb eljutási időre kell számítaniuk. Buszos átszállás vár az utasokra, szünetel a forgalom.
Képünk illusztráció.
Fotó: Karnok Csaba
Csütörtökről péntekre virradó éjszaka a viharban egy kidőlt fa leszakította a felsővezetéket Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között – szünetel a forgalom, a buszos átszállás nyújthat átmenetileg megoldást.
Pótlóbuszok, sebesvonatok, szakaszok, kidőlt fa, felsővezeték – forgalmi változások
- A Tópart IC-k helyett Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek, derült ki a MÁV pénteki tájékoztatójából.
- A Nagykanizsáról 5:14-kor Budapestre induló Tópart IC (IC 849) helyett Balatonszentgyörgytől Balatonmáriafürdőig a következő, 1 órával későbbi Balaton IC (IC 867) pótlóbuszaival, majd Balatonmáriafürdőtől Budapestre a Balaton IC-vel (IC 867) lehet utazni - a Tópart IC (IC 849) a Balatonszentgyörgy-Budapest szakaszon kimarad.
- A Balaton IC-k és a személyvonatok helyett Keszthely és Balatonmáriafürdő között pótlóbuszok közlekednek.
- A Fenyves sebesvonatok helyett Balatonfenyves és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek.
- A reggeli első, Kaposvárról 6:14-kor induló Fenyves sebesvonat (8890) helyett Balatonfenyvestől Keszthelyig közlekedik pótlóbusz, Keszthelyről a 8:07-kor induló Helikon InterRégióval (9690) lehet utazni Tapolca felé.
Balatoni viharos éjszaka: szünetel a forgalom
Az IC pótlóbuszok megállási helyei a Keszthely-Balatonszentgyörgy-Balatonmáriafürdő szakaszon:
- Keszthely autóbusz-állomás 5-ös kocsiállás
- Balatonszentgyörgy, vasútállomás
- Balatonberény, vasútállomás
- Balatonmáriafürdő, vasútállomás
A MÁV azt is közölte: csütörtökről péntekre virradó éjszaka a viharban egy kidőlt fa leszakította a felsővezetéket Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között.