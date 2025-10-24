A vihar verte szét a balatoni vasút egyes részeit - mutatjuk hol nem utazol ma vonaton

Csütörtökről péntekre virradó éjszaka a viharban egy kidőlt fa leszakította a felsővezetéket Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között – szünetel a forgalom, a buszos átszállás nyújthat átmenetileg megoldást.

A Tópart IC-k helyett Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek, derült ki a MÁV pénteki tájékoztatójából. ​A Nagykanizsáról 5:14-kor Budapestre induló Tópart IC (IC 849) helyett Balatonszentgyörgytől Balatonmáriafürdőig a következő, 1 órával későbbi Balaton IC (IC 867) pótlóbuszaival, majd Balatonmáriafürdőtől Budapestre a Balaton IC-vel (IC 867) lehet utazni - a Tópart IC (IC 849) a Balatonszentgyörgy-Budapest szakaszon kimarad.

A Balaton IC-k és a személyvonatok helyett Keszthely és Balatonmáriafürdő között pótlóbuszok közlekednek.

A Fenyves sebesvonatok helyett Balatonfenyves és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek. ​A reggeli első, Kaposvárról 6:14-kor induló Fenyves sebesvonat (8890) helyett Balatonfenyvestől Keszthelyig közlekedik pótlóbusz, Keszthelyről a 8:07-kor induló Helikon InterRégióval (9690) lehet utazni Tapolca felé.



Balatoni viharos éjszaka: szünetel a forgalom

Az IC pótlóbuszok megállási helyei a Keszthely-Balatonszentgyörgy-Balatonmáriafürdő szakaszon:

Keszthely autóbusz-állomás 5-ös kocsiállás

Balatonszentgyörgy, vasútállomás

Balatonberény, vasútállomás

Balatonmáriafürdő, vasútállomás

A MÁV azt is közölte: csütörtökről péntekre virradó éjszaka a viharban egy kidőlt fa leszakította a felsővezetéket Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között.