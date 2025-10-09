Olyat láthatunk rövidesen a somogyi égbolton, amilyennek legközelebb csak a 32. században lehetünk szemtanúi

Október 7-én este figyelhettük meg a szuperholdat, amely a szeptember 22-i őszi napéjegyenlőséghez legközelebbi telihold lévén a néphagyományban szüreti hold néven is ismert. A hagyomány szerint ilyenkor a gazdák a holdfényben is folytathatták a betakarítást. Ezen az estén a Hold nem sokkal 18 óra után kelt fel, a szokottnál kissé nagyobb és fényesebb koronggal.

Az október 7-i szuperhold Magyarországról fotózva Forrás: Bárányszeg Facebook csoport

Szuperhold: amikor a Hold a legfényesebb arcát mutatja

2025 őszén háromszor is látható szuperhold, amelynek különböző elnevezései vannak: az október 7-it arató vagy szüreti holdnak, a november 5-én megfigyelhetőt hód holdnak, és a december 5-it pedig hideg holdnak hívják. A szuperhold jelensége mögött az áll, hogy a telihold éppen a Hold pályájának Földhöz legközelebbi pontján következik be, emiatt nagyobbnak és fényesebbnek látszik a megszokottnál. A látvány világszerte lenyűgözte a megfigyelőket, és rengeteg fotó készült erről a különleges jelenségről.

Bár szabad szemmel a különbség nem volt óriási, a narancsos fényben tündöklő óriáshold így is mesés hangulatot teremtett az októberi égbolton. A mostani szuperhold csupán az első volt az ősz folyamán, hiszen 2025-ben ősszel összesen három ilyen égi attrakció is látható. A következő telihold november 5-én érkezik – az úgynevezett “Hód hold” –, majd december 5-én a “Hideg hold” fogja beragyogni az égboltot. Az október 7-i szüreti szuperhold azonban minden bizonnyal emlékezetes marad különleges fénye és mérete miatt.

1350 évente visszatérő üstökös a láthatáron

Az idei ősz további szenzációval szolgál: egy rendkívül ritka üstököst figyelhetünk meg október második felében. Az üstököst idén januárban fedezték fel Arizonában, a Mount Lemmon Survey égboltfelmérő program keretében. A csillagászok eleinte azt hitték, hogy egy apró aszteroidát találtak, ám kiderült, hogy egy hosszú periódusú üstökösről van szó, mely nagyjából 1350 évente tér vissza a Naprendszer belső vidékeire, így most igazán különleges alkalom tárul elénk. Ráadásul a mostani Nap-közelsége lerövidíti a keringési idejét kb. 1150 évre, de még így is legközelebb csak a 32. században láthatjuk viszont – vagyis bátran mondhatjuk, hogy egy életre szóló élmény lesz megpillantani. Október 18-a körül ér Föld-közeli pályaszakaszra, ekkor lesz a legjobban megfigyelhető.