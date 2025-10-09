1 órája
Olyat láthatunk rövidesen a somogyi égbolton, amilyennek legközelebb csak a 32. században lehetünk szemtanúi
Egymást érik a látványos égi jelenségek. Október elején egy különlegesen ragyogó szuperholdban gyönyörködhettünk, néhány nap múlva pedig egy rendkívül ritka üstökös tűnik fel az égbolton – érdemes lesz az eget kémlelni.
Fotó: Ivan Morato photography
Október 7-én este figyelhettük meg a szuperholdat, amely a szeptember 22-i őszi napéjegyenlőséghez legközelebbi telihold lévén a néphagyományban szüreti hold néven is ismert. A hagyomány szerint ilyenkor a gazdák a holdfényben is folytathatták a betakarítást. Ezen az estén a Hold nem sokkal 18 óra után kelt fel, a szokottnál kissé nagyobb és fényesebb koronggal.
Szuperhold: amikor a Hold a legfényesebb arcát mutatja
2025 őszén háromszor is látható szuperhold, amelynek különböző elnevezései vannak: az október 7-it arató vagy szüreti holdnak, a november 5-én megfigyelhetőt hód holdnak, és a december 5-it pedig hideg holdnak hívják. A szuperhold jelensége mögött az áll, hogy a telihold éppen a Hold pályájának Földhöz legközelebbi pontján következik be, emiatt nagyobbnak és fényesebbnek látszik a megszokottnál. A látvány világszerte lenyűgözte a megfigyelőket, és rengeteg fotó készült erről a különleges jelenségről.
Bár szabad szemmel a különbség nem volt óriási, a narancsos fényben tündöklő óriáshold így is mesés hangulatot teremtett az októberi égbolton. A mostani szuperhold csupán az első volt az ősz folyamán, hiszen 2025-ben ősszel összesen három ilyen égi attrakció is látható. A következő telihold november 5-én érkezik – az úgynevezett “Hód hold” –, majd december 5-én a “Hideg hold” fogja beragyogni az égboltot. Az október 7-i szüreti szuperhold azonban minden bizonnyal emlékezetes marad különleges fénye és mérete miatt.
1350 évente visszatérő üstökös a láthatáron
Az idei ősz további szenzációval szolgál: egy rendkívül ritka üstököst figyelhetünk meg október második felében. Az üstököst idén januárban fedezték fel Arizonában, a Mount Lemmon Survey égboltfelmérő program keretében. A csillagászok eleinte azt hitték, hogy egy apró aszteroidát találtak, ám kiderült, hogy egy hosszú periódusú üstökösről van szó, mely nagyjából 1350 évente tér vissza a Naprendszer belső vidékeire, így most igazán különleges alkalom tárul elénk. Ráadásul a mostani Nap-közelsége lerövidíti a keringési idejét kb. 1150 évre, de még így is legközelebb csak a 32. században láthatjuk viszont – vagyis bátran mondhatjuk, hogy egy életre szóló élmény lesz megpillantani. Október 18-a körül ér Föld-közeli pályaszakaszra, ekkor lesz a legjobban megfigyelhető.
A csillagászok becslése szerint fényessége tiszta, sötét égbolt esetén már szabad szemmel is láthatóvá teheti. Ez azt jelenti, hogy akár távcső nélkül is felfedezhetjük majd egy halvány, elmosódott csóvájú csillagszerű foltként az égbolton – de egy kis távcsővel vagy akár binokulárral nézve garantáltan szép látványt nyújt.
Fontos kiemelni, hogy az üstökösök fényessége kiszámíthatatlan; ennek ellenére a jelenlegi adatok alapján érdemes beírnunk a naptárba október 18-át, nehogy lemaradjunk.
Az üstökösről Schmall Rafael amatőrcsillagász beszélt, aki gyönyörű fotóit közösségi média oldalán is megosztja a nagyközönséggel. Kiemelte, hogy a C/2025 A6 (Lemmon) üstökös már október 11-én este is látható lesz rövid ideig, sötét égbolt alatt, távol a városi fényektől. Elmondta, hogy a Nagy Göncöl alatt érdemes keresni, ahonnan az üstökös az Ökörhajcsár csillagkép felé halad. Hozzátette, hogy október 18-a környékén lesz a leglátványosabb, de már október közepétől egészen november elejéig megfigyelhető lesz, főként tiszta égbolt mellett. A csillagász szerint bár nem lesz olyan látványos, mint a korábbi nagy üstökösök, binokulárral vagy kisebb távcsővel jól megfigyelhető, és kedvező körülmények között akár szabad szemmel is észrevehető lesz. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a hónap elején a telihold fénye megnehezíti a hajnali észlelést, de a későbbi időszakban kedvezőbbek lesznek a feltételek. Hozzátette, hogy egy másik üstökös, a SWAN (C/2025 R2) is látható lesz az őszi szünet idején. Bár halványabb lehet, jó helyen halad majd az égen, ezért fotografikusan különösen látványos lehet, binokulárral pedig szintén szépen megfigyelhető.
Ritka alkalom, hogy ilyen különleges égi csodákat egymás után figyelhetünk meg, így érdemes este felnézni az égre, és átélni a látványt, amit az ég kínál nekünk.