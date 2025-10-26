Látogatás
2 órája
Tágra nyílt a böhönyei tűzoltó szertár ajtaja a kisdiákok előtt
– Nagybajomból diákok érkeztek a laktanyába – számolt be a Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság.
A Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 5.a osztály diákjai és nevelőik pályaorientáció céljából látogatást tettek a tűzoltóságon.
A diákok megismerkedtek a tűzoltóvá válás feltételeivel, a képzési lehetőségekkel. Megtekintették a laktanyát, ezáltal betekintést kaptak a napi munkavégzésbe. Bemutatták az általuk használt gépjárműfecskendőket, valamint a tűzoltáshoz és műszaki mentéshez szükséges szakfelszereléseket.
– A bátrabbak kipróbálták az általunk bemutatott eszközöket – közölték.
