Tágra nyílt a böhönyei tűzoltó szertár ajtaja a kisdiákok előtt

– Nagybajomból diákok érkeztek a laktanyába – számolt be a Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság.

A Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 5.a osztály diákjai és nevelőik pályaorientáció céljából látogatást tettek a tűzoltóságon.

A diákok megismerkedtek a tűzoltóvá válás feltételeivel, a képzési lehetőségekkel. Megtekintették a laktanyát, ezáltal betekintést kaptak a napi munkavégzésbe. Bemutatták az általuk használt gépjárműfecskendőket, valamint a tűzoltáshoz és műszaki mentéshez szükséges szakfelszereléseket.

– A bátrabbak kipróbálták az általunk bemutatott eszközöket – közölték.