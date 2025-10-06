Találós kérdés: ennyi idő alatt gurította le a korsó sört a sörivóverseny győztese ebben a fürdőben?

Szólt a polka a medencék mellett! Idén is remek hangulatban telt az igali OktóberFest, ahol mindenki megtalálta a kedvenc élményét – legyen szó zenéről, sörivásról vagy egy jó kis szaunázásról!

– A napot a sörivóverseny izgalmai indították, ahol egy budapesti fiatalember lett az idei igali bajnok – mindössze 5 másodperc alatt gurította le a korsó sört! – olvasható az Igali Gyógyfürdő közösségi oldalán.

Zárásként sváb medencebál

Arról is beszámoltak: délután a szauna-világ is Oktoberfest-hangulatban gőzölgött, ahol a sörös élmények sem hiányozhattak a különleges felöntések közül.

A nap zárásaként jött a sváb medencebál, ahol a legismertebb dallamok szóltak miközben a vendégek együtt táncoltak és énekeltek a vízben.