Nőhet a gyermek után járó támogatás, ha erre figyelsz

Két lépcsőben, 2026 és 2027 január elsején is emelkedik a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek utazási költségtérítése – derült ki a legfrissebb Magyar Közlönyből. A rendelet szerint a támogatás összege 2026. január 1-jétől kilométerenként 45 forintra, 2027-től pedig 65 forintra nő. A korábbi, kilométerenként 21 forintos mértékről való emelés egyértelmű előrelépés. A döntést azzal indokolták, hogy az SNI-s gyermekek számára szükséges fejlesztő és gondozó szolgáltatások gyakran csak távolabbi településeken érhetők el, az utazás pedig komoly anyagi terhet ró a családokra.

Fotóillusztráció: Laczkó Izabella/MW

– Nagyon örülök ennek a hírnek, ahogyan nekünk is, szerintem másoknak is segítség ez a gyermek fejlesztésére – mondta Kiss Andrea, édesanya.

Támogatás igénybevétele

A jogszabály-módosítás a korai fejlesztést és gondozást, valamint a fejlesztő nevelést-oktatást biztosító intézményekhez kapcsolódó utazásokat érinti, beleértve a gyógypedagógiai ellátást nyújtó helyeket is. Az intézkedés célja az esélyegyenlőség javítása, hiszen a kistelepüléseken élő családoknak sokszor heti több alkalommal kell utazniuk más városokba, hogy gyermekük megkapja a szükséges fejlesztést.

A támogatás igénybevételéhez továbbra is szükség lesz a beutaló orvos vagy a Szakértői Rehabilitációs Bizottság által kiállított igazolásra, az utazási utalványokat pedig az egészségbiztosítási pénztárak térítik meg. Az új szabályozás nem csupán pénzügyi könnyítés, egy lépés afelé, hogy minden SNI-s gyermek – függetlenül attól, hol él – megkaphassa a fejlődéséhez szükséges ellátást.