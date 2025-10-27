október 27., hétfő

Bevételnövekedés odafigyeléssel

Nőhet a gyermek után járó támogatás, ha erre figyelsz

Címkék#Szakértői Rehabilitációs Bizottság#gyermek lépcső#segítség#család

Két lépcsőben, 2026-ban és 2027-ben is emelkedik a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek utazási költségtérítése, hogy a családok könnyebben biztosítani tudják gyermekük rendszeres fejlesztését. A támogatás összege így 2026. január 1-jétől kilométerenként 45 forintra emelkedik.

Molnár Dániel

Két lépcsőben, 2026 és 2027 január elsején is emelkedik a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek utazási költségtérítése – derült ki a legfrissebb Magyar Közlönyből. A rendelet szerint a támogatás összege 2026. január 1-jétől kilométerenként 45 forintra, 2027-től pedig 65 forintra nő. A korábbi, kilométerenként 21 forintos mértékről való emelés egyértelmű előrelépés. A döntést azzal indokolták, hogy az SNI-s gyermekek számára szükséges fejlesztő és gondozó szolgáltatások gyakran csak távolabbi településeken érhetők el, az utazás pedig komoly anyagi terhet ró a családokra.

támogatást kapnak az SNI gyereket nevelők
Emelkedik a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek utazási költségtérítése, a támogatásnak köszönhetően több gyermek juthat el a foglalkozásokra
Fotóillusztráció: Laczkó Izabella/MW

– Nagyon örülök ennek a hírnek, ahogyan nekünk is, szerintem másoknak is segítség ez a gyermek fejlesztésére – mondta Kiss Andrea, édesanya.

Támogatás igénybevétele

A jogszabály-módosítás a korai fejlesztést és gondozást, valamint a fejlesztő nevelést-oktatást biztosító intézményekhez kapcsolódó utazásokat érinti, beleértve a gyógypedagógiai ellátást nyújtó helyeket is. Az intézkedés célja az esélyegyenlőség javítása, hiszen a kistelepüléseken élő családoknak sokszor heti több alkalommal kell utazniuk más városokba, hogy gyermekük megkapja a szükséges fejlesztést.
A támogatás igénybevételéhez továbbra is szükség lesz a beutaló orvos vagy a Szakértői Rehabilitációs Bizottság által kiállított igazolásra, az utazási utalványokat pedig az egészségbiztosítási pénztárak térítik meg. Az új szabályozás nem csupán pénzügyi könnyítés, egy lépés afelé, hogy minden SNI-s gyermek – függetlenül attól, hol él – megkaphassa a fejlődéséhez szükséges ellátást.

 

