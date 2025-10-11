Sonline.hu podcast 2 órája

Tanulható a tehetség, ha rajzolásról és festésről van szó? Gulyás Évivel beszélgettünk

Ebben az epizódban Gulyás Évivel beszélgetünk, a kaposvári Színpompa Műhely alapítójával, aki életét a művészetnek szentelte. Megtudjuk, mi volt az a sorsfordító pillanat, amikor eldöntötte, hogy a művészet nemcsak hobbi, hanem hivatás lesz számára, és azt is, mivel foglalkozott korábban.

