Sonline.hu podcast
1 órája
Tanulható a tehetség, ha rajzolásról és festésről van szó? Gulyás Évivel beszélgettünk
Ebben az epizódban Gulyás Évivel beszélgetünk, a kaposvári Színpompa Műhely alapítójával, aki életét a művészetnek szentelte. Megtudjuk, mi volt az a sorsfordító pillanat, amikor eldöntötte, hogy a művészet nemcsak hobbi, hanem hivatás lesz számára, és azt is, mivel foglalkozott korábban.
Sonline.hu podcast
- Kutyákkal tart egyedülálló foglalkozásokat Puskovitz Orsolya
- Újságterjesztőből mérnök lett, aztán zenés színházi producer - Podcast vendégünk: Szalóczy Döme László
- Mocz András: nyakunkon a sztyeppklíma és a korai ősz
- Cserényi Gyula büszke arra, hogy részt vehetett a történelmi HUNOR programban
- Kapu Tibor Kaposváron üzent a laposföld-hívőknek
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre