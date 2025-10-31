Az Együdben most kiderül, mit rejt a terepszín

A „Kamuflázs – avagy mit rejt a terepszín?” című tárlat a honvédség művészeinek alkotásait mutatja be, melyek az alkotás örömén túl maradandó, művészi értéket képviselnek, és gyarapítják a katonakultúra értékeit.

A tárlatot november 8-ig lehet látogatni Fotó: Lang Róbert

A magyar honvédség képzőművészeti tárlata Kaposváron

A megnyitó előtt a MH Kaposvár Helyőrségi Zenekar kamaraformációja valamint fuvoladuója zenélt, hangulatot teremtve az eseményhez, majd Szita Károly, Kaposvár polgármestere mondott köszöntőt, mely után Aranykovács Andrea, a Honvédelmi Minisztérium osztályvezetője nyitotta meg hivatalosan a kiállítást.

Köszöntőjében Szita Károly, Kaposvár polgármestere gratulált a szervezőknek, amiért olyan lehetőséget teremtettek, ahol a katonák és a nyugállományú honvédek művészetén keresztül mások is megismerhetik mindazt az érzést, ami bennük él katonaként.

Kaposvár mindig büszke volt arra, hogy katonaváros, és büszkén vallja hagyományait, amelyeket igyekszik méltóképpen ápolni is.

Mint mondta, a katonák hazaszeretetükkel és hűségükkel nagyon erős közösséget kovácsoltak Kaposváron. Katonáink jelenléte és fegyelme mellett erőt ad számunkra hazaszeretetük és hűségük is. Ők és mi is tudjuk, hogy a haza szolgálata nem csupán kötelesség, hanem örökségünk is – fogalmazott Szita Károly.

A Magyar Honvédség Kaposvár Helyőrségi Zenekar kamaraformációja Fotó: Lang Róbert

A polgármester köszöntője után Aranykovács Andrea elmondta, nagy megtiszteltetés számára, hogy a Honvédelmi Minisztérium nevében köszöntheti a Magyar Honvédség képzőművészeti alkotótáborainak és művésztelepeinek válogatott alkotásaiból összeállított kiállítás megnyitóján résztvevőket. A megnyitón részt vettek az alkotók közül Németh András és Karácsony Éva is, akiket az osztályvezető külön is köszöntött. Hangsúlyozta, hogy a több mint harminc éve működő alkotótáborok lehetőséget adnak arra, hogy az amatőr és hivatásos katonafestők megmutathassák a bennük rejlő alkotóerőt. Az így született művek az alkotás örömén túl maradandó, művészi értéket képviselnek, és gyarapítják a katonakultúra értékeit. Kiemelte, hogy a művészet segítségével erősíthetik civil kapcsolataikat, amit különösen fontosnak tart. Elmondta továbbá, hogy a kiállított festményeket Sinkó István festőművész segítségével válogatták össze.