Nyugdíjba készül? Így könnyíti meg a dolgát a januárban életbe lépő új rendszer

Egy újabb korszak zárul le, eltűnik ugyanis a jól ismert rózsaszín TB-kiskönyv, amely évtizedeken át jó szolgálatot tett a munkavállalóknak. Helyét a digitális kor követelményeihez igazodva az e-TB-kiskönyv veszi át, amely gyorsabb, pontosabb és kevesebb papírmunkát igénylő ügyintézést ígér mind a munkáltatóknak, mind a dolgozóknak. 

Bodor Nikolett
A Magyar Közlönyben megjelent rendelet értelmében 2026. január 1-jétől megszűnik a társadalombiztosítási kiskönyv, vagyis a klasszikus, rózsaszín papíralapú igazolvány. A változás nemcsak szimbolikus: az új e-TB-kiskönyv teljesen elektronikusan működik majd, és minden adatot digitális formában tárol. 

Az e-TB-kiskönyv egy digitális adatbázis lesz

Az adatbázis tartalmazni fogja a biztosított személyazonosító adatait, például a nevet, születési adatokat és TAJ-számot, valamint az összes jogviszonyát, azaz minden munkáltató nevét és a foglalkoztatás kezdő- és befejező időpontját. Emellett szerepelnek benne az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások – például a táppénz, a gyermekgondozási ellátás vagy a baleseti táppénz – jogcímei, folyósítási időtartamai és összegei is. 

Gazdag Viktória kaposvári HR-szakértő elmondása szerint, körülbelül minden harmadik munkavállaló úgy érkezik munkakezdésre, hogy vagy nem hozza magával a TB-kiskönyvét, vagy elveszítette azt, és ilyenkor újat kell kiállítani, ami jelentősen megnehezíti a munkát.

– Idővel a nyugdíjhoz szükséges időket így könnyebb lesz nyomon követni, mert minden adat egy helyen lesz, és nem az történik, hogy valaki a nyugdíjba vonulás előtt egy-két évvel veszi észre, hogy bizonyos időszakok nincsenek leigazolva, és huszon-harminc évvel ezelőtti munkaszerződéseket kell keresgélni. Az elektronikus rendszernek köszönhetően mire a dolgozó eléri a nyugdíjkorhatárt, pontosan tudni fogja a jogosultság időpontját, és a munkáltatónak is kevesebb adminisztrációval kell majd foglalkoznia, hiszen a bérszámfejtőknek és ügyintézőknek nem kell mindent kézzel rögzíteni, hanem digitálisan egyszerűen nyomon követhető lesz. Összegzésként elmondható, hogy a változás minden szempontból előnyös – tette hozzá a szakértő. 
 

  • A kormány a digitális rendszer kiépítésére közel 290 millió forint egyszeri forrást biztosít, amelyből 198 millió forintot az egészségbiztosítási szervek, 90 milliót pedig a Magyar Államkincstár kap. Az éves fenntartási költség 41,75 millió forint lesz. 

A Belügyminisztérium szerint az új rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy jelentősen csökken az adminisztráció, hiszen a vállalkozásoknak nem kell többé papíralapú kiskönyveket vezetniük és tárolniuk. Az ügyintézés felgyorsul, az adatok pontosabbak lesznek, és megszűnik az a probléma, hogy bizonyos jogviszonyok – például az egyéni vagy társas vállalkozói – kimaradtak a kiskönyvből. 

 

 

