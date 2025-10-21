október 21., kedd

Te kaptál már nyugtát temetői koszorúért? Kétmillióra is büntethetik a virágárusokat

– Nem éri meg szabályt szegni Halloween és a Mindenszentek idején sem: a NAV revizorai ebben időszakban fokozottan vizsgálják a koszorú- és virágárusokat, jelmezkölcsönzőket, valamint mindenkit, aki szezonális termékekkel kereskedik – közölte kedden a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). – Az ellenőrzések országszerte várhatóak.

Fotó: csikiphoto

Az adóellenőrök elsősorban a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják ezeknél a vállalkozásoknál. Arra is felhívták a figyelmet, ha valaki nem tartja be az előírásokat és nem ad nyugtát vagy nem jelenti be alkalmazottját, a hivatal akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhat; igazolatlan eredetű árunál egymillió forint a büntetés maximuma. Mindemellett – a mulasztási bírságon kívül – tizenkét nyitvatartási napra is lezárhatja a NAV a vállalkozás üzletét is.

 

