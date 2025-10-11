Tele van a bugyrod? Ha nem csak a tiéd, hanem a telefonodé is, hallgass ránk

Nem feltétlen kell törölnöd a kedvenc képeidet vagy videóidat ahhoz, hogy a mobilod újra gyors legyen. Néhány egyszerű lépés segítségével rengeteg helyet szabadíthatsz fel, és visszanyerheted a telefonod eredeti teljesítményét.

Nem kell új telefon se, mert elfogyott a tárhelyed – használd ezeket a trükköket

Telefonod gyorsítása és tisztítása percek alatt

Ellenőrizd a Letöltések mappát. Itt gyakran felgyülemlenek ismétlődő képek, régi dokumentumok vagy PDF-ek, amelyeket egyszer letöltöttél, de azóta nem használtál.

Film, zene, podcast vagy offline térképek – ezek gyakran több gigabájtot is elfoglalnak. Ha már megtekintetted vagy meghallgattad őket, nyugodtan töröld őket. Ugyanez vonatkozik a közösségi média „mentett tartalmakra” is, amelyek sokszor több helyet foglalnak el, mint amire számítanál.

Érdemes rendszeresen kiüríteni az alkalmazások gyorsítótárát, mivel számos app – különösen az üzenetküldők és a közösségi média alkalmazások – idővel jelentős mennyiségű ideiglenes fájlt halmoznak fel. A gyorsítótár törléséhez lépj be a telefon beállítások menüjébe, majd válaszd az alkalmazások lehetőséget. Itt keresd meg a kívánt alkalmazást, érints rá, majd menj a tárhely menüpontra, és válaszd a gyorsítótár törlése opciót. Ez a művelet nem törli az alkalmazás adatait vagy beállításait, csupán eltávolítja a felesleges, ideiglenes fájlokat. Ezzel a rendszer működését is gördülékenyebbé teheted.

Érdemes elgondolkodni azon, hogy valóban minden képünket a készüléken kell-e tárolnunk

– hívta fel a figyelmet Kormos Attila, kaposvári informatikus. Ebben nyújthatnak segítséget a felhőalapú megoldások. Példaként említette a Google Fotókat, amely kiválóan alkalmas archiválásra, és létezik olyan változata is, amely bizonyos mértékig ingyenesen használható. Ilyen szolgáltatások alkalmazásával a képek biztonságosan megőrizhetők, miközben a telefon tárhelye tehermentesül.

Kiemelte, hogy nem csupán a médiafájlok, hanem az alkalmazások is jelentős tárhelyet foglalhatnak el. Éppen ezért célszerű időről időre végignézni, hogy valóban minden alkalmazást használunk-e. Sokan nem is sejtik, de a legtöbb esetben nem a képek, hanem az applikációk terhelik meg leginkább a memóriát. – Érdemes átnézni a telepített alkalmazásokat, és amit már nem használunk, azt törölni – javasolta.

Példaként említette a Facebook alkalmazást, amely akár több száz megabájtot is elfoglalhat. Ha tíz ilyen, ritkán használt appot eltávolítunk, akár gigabájtos nagyságrendű tárhelyet is felszabadíthatunk.