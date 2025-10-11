2 órája
Tele van a bugyrod? Ha nem csak a tiéd, hanem a telefonodé is, hallgass ránk
Hiába a sok gigabájt az okostelefonunkon, a készülék tárhelye szinte varázsütésre megtelik, különösen, ha rengeteg fotót és videót készítünk. Mi a teendő, ha a fontos emlékeket nem akarjuk törölni, de a telefonunk egyszerűen nem bír több fájlt elnyelni.
Fotó: Szakony Attila
Nem feltétlen kell törölnöd a kedvenc képeidet vagy videóidat ahhoz, hogy a mobilod újra gyors legyen. Néhány egyszerű lépés segítségével rengeteg helyet szabadíthatsz fel, és visszanyerheted a telefonod eredeti teljesítményét.
Telefonod gyorsítása és tisztítása percek alatt
Ellenőrizd a Letöltések mappát. Itt gyakran felgyülemlenek ismétlődő képek, régi dokumentumok vagy PDF-ek, amelyeket egyszer letöltöttél, de azóta nem használtál.
Film, zene, podcast vagy offline térképek – ezek gyakran több gigabájtot is elfoglalnak. Ha már megtekintetted vagy meghallgattad őket, nyugodtan töröld őket. Ugyanez vonatkozik a közösségi média „mentett tartalmakra” is, amelyek sokszor több helyet foglalnak el, mint amire számítanál.
Érdemes rendszeresen kiüríteni az alkalmazások gyorsítótárát, mivel számos app – különösen az üzenetküldők és a közösségi média alkalmazások – idővel jelentős mennyiségű ideiglenes fájlt halmoznak fel. A gyorsítótár törléséhez lépj be a telefon beállítások menüjébe, majd válaszd az alkalmazások lehetőséget. Itt keresd meg a kívánt alkalmazást, érints rá, majd menj a tárhely menüpontra, és válaszd a gyorsítótár törlése opciót. Ez a művelet nem törli az alkalmazás adatait vagy beállításait, csupán eltávolítja a felesleges, ideiglenes fájlokat. Ezzel a rendszer működését is gördülékenyebbé teheted.
Érdemes elgondolkodni azon, hogy valóban minden képünket a készüléken kell-e tárolnunk
– hívta fel a figyelmet Kormos Attila, kaposvári informatikus. Ebben nyújthatnak segítséget a felhőalapú megoldások. Példaként említette a Google Fotókat, amely kiválóan alkalmas archiválásra, és létezik olyan változata is, amely bizonyos mértékig ingyenesen használható. Ilyen szolgáltatások alkalmazásával a képek biztonságosan megőrizhetők, miközben a telefon tárhelye tehermentesül.
Kiemelte, hogy nem csupán a médiafájlok, hanem az alkalmazások is jelentős tárhelyet foglalhatnak el. Éppen ezért célszerű időről időre végignézni, hogy valóban minden alkalmazást használunk-e. Sokan nem is sejtik, de a legtöbb esetben nem a képek, hanem az applikációk terhelik meg leginkább a memóriát. – Érdemes átnézni a telepített alkalmazásokat, és amit már nem használunk, azt törölni – javasolta.
Példaként említette a Facebook alkalmazást, amely akár több száz megabájtot is elfoglalhat. Ha tíz ilyen, ritkán használt appot eltávolítunk, akár gigabájtos nagyságrendű tárhelyet is felszabadíthatunk.
Azt is hozzátette, hogy egyre több cég biztosít felhőtárhelyet a munkavállalói számára. Ezek a rendszerek beállíthatók úgy, hogy automatikusan archiválják az adatokat a felhőbe, így a készülékeken lévő fájlokat biztonságosan törölni lehet.