október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
IT Guru

1 órája

Tele van a bugyrod? Ha nem csak a tiéd, hanem a telefonodé is, hallgass ránk

Címkék#tárhely#készülék#felhő

Hiába a sok gigabájt az okostelefonunkon, a készülék tárhelye szinte varázsütésre megtelik, különösen, ha rengeteg fotót és videót készítünk. Mi a teendő, ha a fontos emlékeket nem akarjuk törölni, de a telefonunk egyszerűen nem bír több fájlt elnyelni.

Bodor Nikolett
Tele van a bugyrod? Ha nem csak a tiéd, hanem a telefonodé is, hallgass ránk

Fotó: Szakony Attila

Nem feltétlen kell törölnöd a kedvenc képeidet vagy videóidat ahhoz, hogy a mobilod újra gyors legyen. Néhány egyszerű lépés segítségével rengeteg helyet szabadíthatsz fel, és visszanyerheted a telefonod eredeti teljesítményét.

Nem kell új telefon se, mert elfogyott a tárhelyed – használd ezeket a trükköket
Nem kell új telefon se, mert elfogyott a tárhelyed – használd ezeket a trükköket

Telefonod gyorsítása és tisztítása percek alatt

Ellenőrizd a Letöltések mappát. Itt gyakran felgyülemlenek ismétlődő képek, régi dokumentumok vagy PDF-ek, amelyeket egyszer letöltöttél, de azóta nem használtál.

Film, zene, podcast vagy offline térképek – ezek gyakran több gigabájtot is elfoglalnak. Ha már megtekintetted vagy meghallgattad őket, nyugodtan töröld őket. Ugyanez vonatkozik a közösségi média „mentett tartalmakra” is, amelyek sokszor több helyet foglalnak el, mint amire számítanál.

Érdemes rendszeresen kiüríteni az alkalmazások gyorsítótárát, mivel számos app – különösen az üzenetküldők és a közösségi média alkalmazások – idővel jelentős mennyiségű ideiglenes fájlt halmoznak fel. A gyorsítótár törléséhez lépj be a telefon beállítások menüjébe, majd válaszd az alkalmazások lehetőséget. Itt keresd meg a kívánt alkalmazást, érints rá, majd menj a tárhely menüpontra, és válaszd a gyorsítótár törlése opciót. Ez a művelet nem törli az alkalmazás adatait vagy beállításait, csupán eltávolítja a felesleges, ideiglenes fájlokat. Ezzel a rendszer működését is gördülékenyebbé teheted.

  Érdemes elgondolkodni azon, hogy valóban minden képünket a készüléken kell-e tárolnunk

– hívta fel a figyelmet Kormos Attila, kaposvári informatikus. Ebben nyújthatnak segítséget a felhőalapú megoldások. Példaként említette a Google Fotókat, amely kiválóan alkalmas archiválásra, és létezik olyan változata is, amely bizonyos mértékig ingyenesen használható. Ilyen szolgáltatások alkalmazásával a képek biztonságosan megőrizhetők, miközben a telefon tárhelye tehermentesül.

Kiemelte, hogy nem csupán a médiafájlok, hanem az alkalmazások is jelentős tárhelyet foglalhatnak el. Éppen ezért célszerű időről időre végignézni, hogy valóban minden alkalmazást használunk-e. Sokan nem is sejtik, de a legtöbb esetben nem a képek, hanem az applikációk terhelik meg leginkább a memóriát. – Érdemes átnézni a telepített alkalmazásokat, és amit már nem használunk, azt törölni – javasolta. 
Példaként említette a Facebook alkalmazást, amely akár több száz megabájtot is elfoglalhat. Ha tíz ilyen, ritkán használt appot eltávolítunk, akár gigabájtos nagyságrendű tárhelyet is felszabadíthatunk.

Azt is hozzátette, hogy egyre több cég biztosít felhőtárhelyet a munkavállalói számára. Ezek a rendszerek beállíthatók úgy, hogy automatikusan archiválják az adatokat a felhőbe, így a készülékeken lévő fájlokat biztonságosan törölni lehet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu