október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Telekhatár

1 órája

Sok a vita a somogyi falvakban: meddig is tart a mezsgye akkor?

Címkék#földtulajdonos#határvonal#telekhatár

Nem mindegy, hol nyírjuk a füvet, kié a gyümölcs a fáról, vagy hová húzzuk a kerítést – a telekhatár pontos ismerete sokkal fontosabb, mint elsőre gondolnánk. Ki döntheti el, hol ér véget a telekhatár, mikor válik ez hivatalossá, és miért érdemes ismerni a szabályokat? Fontos tisztában lenni ezekkel, hiszen döntő szerepet játszhat abban, hogy elkerüljük a vitákat és megőrizzük a jó szomszédi viszonyt.

Bodor Nikolett

Talán nem is gondolnánk, de a telekhatár – vagyis az a láthatatlan vonal, ami elválasztja a szomszéd telkeit – sokkal több, mint egy egyszerű térképi vonal. Ez a határvonal határozza meg, hogy kinek hol kezdődik és hol ér véget a földje, az udvara, vagy éppen a kertje. Amikor pedig ez a határ nem tiszta vagy vitatott, könnyen kialakulhatnak nézeteltérések, amik akár évekig is megkeseríthetik a szomszédok életét.

A telekhatár meghatározása vitákat előzhet meg
A telekhatár meghatározása vitákat előzhet meg

Hol a telekhatár? – Mikor van szükség telekkitűzésre?

– A telekhatár pontos meghatározásához az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist érdemes felkeresni, hiszen itt találhatók a földrészletek hivatalos határai – hívta fel a figyelmet Dr. Szabó Judit Anna, kaposvári vezető ügyvéd.
– Nemcsak a földterületet, hanem az azon lévő építményeket is külön ingatlanként tartják nyilván a térképen. Ingatlan adásvételek során gyakori, hogy mind a vevők, mind az eladók térképmásolatot – vagyis helyszínrajzot – kérnek a földhivataltól. Ez azért fontos, mert ha a valóságban álló épületek nem szerepelnek a nyilvántartásban, az komoly nehézségeket okozhat például hitelfelvételkor. A térképmásolat lekérésének díja jelenleg 5000,- Ft. Ha valaki nem szeretne fizetni, egyszerűen csak tájékozódna, akkor az e-közmű rendszer térképeit érdemes nézegetni. Innen könnyen megtudható egyébként egy-egy ingatlan helyrajzi száma is – tette hozzá a szakember.

 

Kerítésépítés előtt

Talán ez a legtipikusabb eset. Sokan gondolják úgy, hogy „nagyjából emlékeznek”, hol ment a régi kerítés, vagy „a szomszéd úgyis tudja”. A valóság azonban gyakran mást mutat. Ha új kerítést szeretnénk építeni, mindenképp ajánlott telekkitűzést kérni, hogy biztosan a saját földünkre építkezzünk. De még akkor is érdemes hívni a földmérőt, ha már áll a kerítés, és felmerül a gyanú, hogy nem jó helyen van. 

 

Művelés alatt álló földterület határainak kijelölése

Gazdálkodóknál, földtulajdonosoknál gyakori kérdés: meddig tart a földem? hol van a telekhatár? A válasz pedig nem mindig olyan egyértelmű, mint gondolnánk, főleg, ha régi térképek vagy homályos emlékek alapján dolgozunk. A mezőgazdasági célú földhasználatnál, legyen szó vetésről, kaszálásról vagy bérbeadásról, kifejezetten fontos, hogy a telekhatárok pontosan ismertek legyenek. 

Ha vita van a szomszéddal

A szomszédjogi viták egyik leggyakoribb gyökere a bizonytalan határvonal. „Ez már az én földem!”, „Ez eddig mindig a mi oldalunk volt!” – hangzanak a jól ismert mondatok, amik gyakran évtizedes nézeteltérésekhez vezetnek.
A telekkitűzés ebben az esetben objektív megoldást nyújt, hiszen hivatalos dokumentumok és térképi adatok alapján történik. Ha a szomszéd is részt vesz a folyamatban, az eredmény jogilag és emberileg is tisztább helyzetet teremt, így elkerülhetőek a hosszú, költséges jogi eljárások.

A telekkitűzés nem csupán egy technikai lépés, hanem kulcsfontosságú folyamat. Ehhez elengedhetetlen a földmérők szakértelme és precíz munkája, ugyanis nélkülük nem lehet biztos alapokra építeni, sem jogilag, sem fizikailag.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu