Sok a vita a somogyi falvakban: meddig is tart a mezsgye akkor?

Talán nem is gondolnánk, de a telekhatár – vagyis az a láthatatlan vonal, ami elválasztja a szomszéd telkeit – sokkal több, mint egy egyszerű térképi vonal. Ez a határvonal határozza meg, hogy kinek hol kezdődik és hol ér véget a földje, az udvara, vagy éppen a kertje. Amikor pedig ez a határ nem tiszta vagy vitatott, könnyen kialakulhatnak nézeteltérések, amik akár évekig is megkeseríthetik a szomszédok életét.

A telekhatár meghatározása vitákat előzhet meg

Hol a telekhatár? – Mikor van szükség telekkitűzésre?

– A telekhatár pontos meghatározásához az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist érdemes felkeresni, hiszen itt találhatók a földrészletek hivatalos határai – hívta fel a figyelmet Dr. Szabó Judit Anna, kaposvári vezető ügyvéd.

– Nemcsak a földterületet, hanem az azon lévő építményeket is külön ingatlanként tartják nyilván a térképen. Ingatlan adásvételek során gyakori, hogy mind a vevők, mind az eladók térképmásolatot – vagyis helyszínrajzot – kérnek a földhivataltól. Ez azért fontos, mert ha a valóságban álló épületek nem szerepelnek a nyilvántartásban, az komoly nehézségeket okozhat például hitelfelvételkor. A térképmásolat lekérésének díja jelenleg 5000,- Ft. Ha valaki nem szeretne fizetni, egyszerűen csak tájékozódna, akkor az e-közmű rendszer térképeit érdemes nézegetni. Innen könnyen megtudható egyébként egy-egy ingatlan helyrajzi száma is – tette hozzá a szakember.

Kerítésépítés előtt

Talán ez a legtipikusabb eset. Sokan gondolják úgy, hogy „nagyjából emlékeznek”, hol ment a régi kerítés, vagy „a szomszéd úgyis tudja”. A valóság azonban gyakran mást mutat. Ha új kerítést szeretnénk építeni, mindenképp ajánlott telekkitűzést kérni, hogy biztosan a saját földünkre építkezzünk. De még akkor is érdemes hívni a földmérőt, ha már áll a kerítés, és felmerül a gyanú, hogy nem jó helyen van.

Művelés alatt álló földterület határainak kijelölése

Gazdálkodóknál, földtulajdonosoknál gyakori kérdés: meddig tart a földem? hol van a telekhatár? A válasz pedig nem mindig olyan egyértelmű, mint gondolnánk, főleg, ha régi térképek vagy homályos emlékek alapján dolgozunk. A mezőgazdasági célú földhasználatnál, legyen szó vetésről, kaszálásról vagy bérbeadásról, kifejezetten fontos, hogy a telekhatárok pontosan ismertek legyenek.