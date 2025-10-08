Téli gumi: időszerű a csere, de a biztonságnak bődületes ára van!

– Az összes autónkon van téli gumi, amit az egyik helyi műhelyben szerelnek fel – mondta hétfőn Fábián Balázs, a Kaposvári Videoton igazgatója.

Téli gumi: lassan időszerű a vásárlás és a felszerelés, de érdemes tudni: a biztonságnak ára van

Gumicsere, fagyálló, téli szélvédőmosó, ködlámpa, gumicsere árak - fontos a jó időzítés

A Videoton kaposvári és marcali telephelyén összesen 30 gépkocsit használnak, a munkatársak gyakran utaznak külföldre, s több nyugat-európai országban előírás a téli autógumi. Fábián Balázs kiemelte: legfontosabb a biztonság.

– A téli gumik használata a csapadék kellő elvezetésével és a biztonságosabb úttartással a zord körülmények közötti egyenletes haladást biztosítja – derült ki a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatójából. – Minden járműre csak olyan méretű gumiabroncsot szabad felszerelni, amilyet a járműgyártó cég meghatározott. A nyári gumi 7 fok alatt már nem teljesíti feladatát.

Téli gumi: lassan időszerű a csere, de a biztonságnak olykor bődületes ára van!

Somogyvári János, a Somogy Classic Oldtimer Egyesület elnöke. – Óriási az autógumi választék Somogyban, azt tapasztalom, igen népszerűek a közép-árkategóriás termékek, s a felhozatalban kínai márkák is megjelentek. Az elnök vásárlás előtt azt tanácsolja: ajánlatos elolvasni és összevetni a téli autógumikról szóló teszteket továbbá kifizetődő összehasonlítani a kereskedők árait. Egyes esetekben akár 20-30 százalékos eltérés is adódhat. S ha már megrendeltük és átvettük a terméket, akkor egy olyan szakműhelyt érdemes felkeresni, ahol szakszerűen elvégzik a munkát és garanciát vállalnak.

Céges flották is bejelentkezek a somogyi műhelyekbe

Nagy István, az egyik kaposvári autógumis cég ügyvezető igazgatója szerint hétfőn már érezhetően nőtt az ügyfelek száma, egyértelmű, hogy az előrelátó autósok előbb-utóbb felszereltetik a téli autógumit. Tíz márkát forgalmaznak, s nagy eltérés tapasztalható a kínálatban. A 205/55/R16-os méretben egy kínai gumi darabja 19 900 forint, míg a hagyományos, közismert cégek termékei nagyjából 40-50 ezer forintba kerülnek. Úgy tapasztalja, hogy akik tehetik, azok a prémium kategóriából rendelnek, míg mások eleve a közepes árú termékeket részesítik előnyben. Újdonság, hogy idén ősszel egyre több elektromos autó tulajdonos is felkeresi cégüket.

– A magánszemélyeken kívül céges flották is bejelentkeztek – tette hozzá.

Érdemes átgondolni, hogy mikor szereljék fel a téli gumit

– Az, hogy mikor rakassuk fel a téli gumit leginkább attól függ, hogy ki, mikor és hogyan használja az autót. Azoknak, akik mondjuk hajnalban indulnak dolgozni és az esti órákban érnek haza, és a két időpont között nem hatják huzamosabb ideig az autót – kvázi nem egész nap vezetnek – fel lehet már rakatni a téli gumit, mivel vannak már olyan hidegek ebben az időszakban, hogy indokolt lehet. Azonban azoknak, aki még mindig nagy távolságokat tesznek meg az autóval, vagy sokat autópályáznak semmiképp sem javaslom, nekik még túl korai lenne a váltás – mondta el Király Béla, barcsi abroncsszerelő.