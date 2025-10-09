44 perce
5000 euro lehet a bírság, és még a biztosító se fizet, ha ezt a szabályt megszeged
Ahogy beköszönt a tél, a fagyos reggelek és a csúszós utak próbára teszik az autósokat. A biztonság kulcsa ilyenkor a téli gumi, amely 7 °C alatt nélkülözhetetlen. Bár Magyarországon nem kötelező, Ausztriában és Romániában komoly bírság – akár 5000 euró vagy 2000 lej – járhat a hiányáért, ezért a felkészültség nemcsak biztonsági, hanem pénztárcakímélő kérdés is.
Ahogy beköszönt a hideg idő, a fagyos reggelek és a havas utak ideje, az autósoknak is érdemes felkészülniük a téli közlekedés sajátos kihívásaira. Magyarországon ugyan nem kötelező minden téli felszerelés, mégis vannak olyan eszközök és apróságok, amelyek nélkül könnyen bajba kerülhetünk az utakon. A legfontosabb talán ilyenkor a téli gumiabroncsok használata, hiszen 7 °C alatt a nyári gumik tapadása jelentősen romlik, ami meghosszabbítja a fékutat és növeli a balesetveszélyt. A tél ugyanis nemcsak az autó műszaki állapotát teszi próbára, hanem a sofőr türelmét és előrelátását is.
– Érdemes türelemmel vezetnünk, és jobban odafigyelnünk. Kerüljük a hirtelen, és nagy fékezéseket. Inkább lassabban, megfontoltabban és előrelátóan közlekedjünk. Használjuk ki a motorfék adta előnyöket és a kanyaríveket mindig kuplung használatot kerülve vegyük be. Mindig legyen téli gumink, és figyeljünk a közlekedésre és a résztvevőkre. Ha ezekre mind figyelünk, nem lesz gond – mondta Mátés Zsuzsa, kaposvári gépjármű vezető oktató.
Téli gumi nélkül, akár 5000 euró is lehet a bírság
Ha hegyvidéki, havas útra indulunk, nem árt a csomagtartóban tartani egy hóláncot sem. Igaz, Magyarországon csak bizonyos területeken írhatják elő a használatát, de például az Alpokba vagy Erdélybe tartó autósok számára kötelező felszerelés. Fontos, hogy ne csak vigyük magunkkal, hanem tudjuk is felhelyezni, mert egy havas parkolóban, hidegben nem ez a legjobb alkalom a kísérletezésre.
Ausztriában november 1. és április 15. között télies útviszonyok esetén kötelező a téli gumiabroncs (legalább 4 mm profilmélységgel), vagy a hajtott tengelyen felszerelt hólánc használata. A szabály megszegéséért 35 eurótól akár 5000 euróig terjedő bírság is kiszabható, és a biztosító is megtagadhatja a kártérítést, ha nyári gumival okozunk balesetet. Romániában november 1. és március 31. között kötelező a téli gumi, ha az út havas vagy jeges. Ennek hiánya esetén 400–2000 lej büntetésre számíthat az autós, és ott is előfordulhat, hogy a biztosító nem téríti meg a kárt. Mindkét országban tehát nemcsak a biztonság, hanem a pénztárca védelme érdekében is elengedhetetlen a megfelelő téli felszerelés.
Ezek nélkül ne vágj neki a télnek
A megfelelő gumik mellett az autó belső felszereltsége is döntő lehet. Egy jó minőségű jégkaparó és hótisztító kefe nélkül gyakorlatilag esélytelen biztonságosan elindulni reggelente. Fontos, hogy a kilátás minden irányban tiszta legyen, hiszen egy félig letisztított szélvédő nemcsak szabálytalan, de életveszélyes is lehet. Sokan megfeledkeznek a fagyálló ablakmosó folyadékról, pedig a nyári változat pillanatok alatt megfagyhat, és akár a rendszert is tönkreteheti.
A hosszabb utakra indulóknak érdemes az autóban tartani egy meleg takarót vagy plédet, egy palack vizet, valamint egy elemlámpát is. Ezek nem csupán kényelmi eszközök, hanem egy esetleges elakadás vagy dugó esetén életmentők is lehetnek. A téli hónapokban gyakori a lemerült akkumulátor problémája, ezért egy indítókábel vagy bikakábel is jó szolgálatot tehet, különösen régebbi autóknál.
A látási viszonyok is sokkal kiszámíthatatlanabbak télen. A korai sötétedés és a köd miatt mindig ellenőrizzük a fényszórókat és a ködlámpákat, és ne feledkezzünk meg a hátsó lámpák tisztán tartásáról sem. A láthatóság nem csak a saját biztonságunk miatt fontos, hanem a közlekedés többi résztvevője szempontjából is.