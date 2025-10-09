5000 euro lehet a bírság, és még a biztosító se fizet, ha ezt a szabályt megszeged

Ahogy beköszönt a hideg idő, a fagyos reggelek és a havas utak ideje, az autósoknak is érdemes felkészülniük a téli közlekedés sajátos kihívásaira. Magyarországon ugyan nem kötelező minden téli felszerelés, mégis vannak olyan eszközök és apróságok, amelyek nélkül könnyen bajba kerülhetünk az utakon. A legfontosabb talán ilyenkor a téli gumiabroncsok használata, hiszen 7 °C alatt a nyári gumik tapadása jelentősen romlik, ami meghosszabbítja a fékutat és növeli a balesetveszélyt. A tél ugyanis nemcsak az autó műszaki állapotát teszi próbára, hanem a sofőr türelmét és előrelátását is.

Téli gumi, elengedhetetlenek a biztonságos közlekedéshez. Fotó: Denes Martonfai

– Érdemes türelemmel vezetnünk, és jobban odafigyelnünk. Kerüljük a hirtelen, és nagy fékezéseket. Inkább lassabban, megfontoltabban és előrelátóan közlekedjünk. Használjuk ki a motorfék adta előnyöket és a kanyaríveket mindig kuplung használatot kerülve vegyük be. Mindig legyen téli gumink, és figyeljünk a közlekedésre és a résztvevőkre. Ha ezekre mind figyelünk, nem lesz gond – mondta Mátés Zsuzsa, kaposvári gépjármű vezető oktató.

Téli gumi nélkül, akár 5000 euró is lehet a bírság

Ha hegyvidéki, havas útra indulunk, nem árt a csomagtartóban tartani egy hóláncot sem. Igaz, Magyarországon csak bizonyos területeken írhatják elő a használatát, de például az Alpokba vagy Erdélybe tartó autósok számára kötelező felszerelés. Fontos, hogy ne csak vigyük magunkkal, hanem tudjuk is felhelyezni, mert egy havas parkolóban, hidegben nem ez a legjobb alkalom a kísérletezésre.

Ausztriában november 1. és április 15. között télies útviszonyok esetén kötelező a téli gumiabroncs (legalább 4 mm profilmélységgel), vagy a hajtott tengelyen felszerelt hólánc használata. A szabály megszegéséért 35 eurótól akár 5000 euróig terjedő bírság is kiszabható, és a biztosító is megtagadhatja a kártérítést, ha nyári gumival okozunk balesetet. Romániában november 1. és március 31. között kötelező a téli gumi, ha az út havas vagy jeges. Ennek hiánya esetén 400–2000 lej büntetésre számíthat az autós, és ott is előfordulhat, hogy a biztosító nem téríti meg a kárt. Mindkét országban tehát nemcsak a biztonság, hanem a pénztárca védelme érdekében is elengedhetetlen a megfelelő téli felszerelés.