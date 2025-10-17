Baleset
48 perce
Tömegkarambol Kaposváron, lezárták a 67-es utat
– Összeütközött három személyautó Kaposváron, a 67-es út kivezető szakaszán, a 38-as kilométernél pénteken délután– közölte péntek délután a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI). – A baleset következtében az egyik jármű lesodródott az úttestről.
A város hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést, egy járművet áramtalanítottak. Az SVKI tájékoztatása szerinte az érintett útszakaszt teljes terjedelmében lezárták.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre