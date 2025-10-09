Somogyi tűzoltókat tüntettek ki - mutatjuk a részletes listát!

Teljesítmény és elhivatottság: ők kaptak elismerést!

A főigazgató köszöntőjét tolmácsolta a vármegyei igazgató az 50. születésnapját ünneplő Szabó Ferenc tűzoltó törzszászlósnak, Székely György tűzoltó főhadnagynak, Szabó Péter tűzoltó főtörzsőrmesternek, Lengyel Imre tűzoltó századosnak és Föcsök Attila tűzoltó főtörzsőrmesternek.

Krám István tűzoltó ezredes a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója BM alkalmazásban eltöltött évek után elismerésben és jutalomban részesítette 35 év szolgálat után Tarlós István tűzoltó ezredest, Sürge László tűzoltó főtörzszászlóst, 30 év szolgálat után Mészáros István Csaba tűzoltó főtörzsőrmestert, 25 év szolgálat után Kersák József Zsolt tűzoltó őrnagyot, Karé János tűzoltó zászlóst, Erdélyi Jánost, 20 év szolgálat után Simon László tűzoltó századost, Pallai Gábor tűzoltó zászlóst, Rácz Gábor tűzoltó zászlóst, Kovács Gábor tűzoltó főtörzsőrmestert, 15 év szolgálat után Bukovecz Dénes tűzoltó törzsőrmestert, Borbély György tűzoltó törzsőrmestert, 10 év szolgálat után Meláth Ákos tűzoltó őrmestert.