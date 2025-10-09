1 órája
Somogyi tűzoltókat tüntettek ki - mutatjuk a részletes listát!
Több somogyi tűzoltó is kapott elismerést szeptemberben az elmúlt évtizedekben végzett munkájáért, amelyhez személyesen is gratulált Krám István tűzoltó ezredes és Tompos Gábor tűzoltó alezredes. Teljesítmény, elhivatottság: ők kaptak elismerést!
Ugyanakkor a kerek születésnapjukat ünneplő kollégákat is köszöntötték a vármegyei katasztrófavédelmi vezetők – teljesítmény, elhivatottság: ők részesültek elismerésben.
Jutalom, szolgálati jel, elismerés – van, akit 30 év szolgálat után tüntettek ki
Pintér Sándor Magyarország belügyminisztere szolgálati jelet adományozott szeptember 1-i hatállyal 30 év szolgálat után Mészáros István Csaba tűzoltó főtörzsőrmesternek, 20 év szolgálat után Kovács Gábor tűzoltó főtörzsőrmesternek, Pallai Gábor tűzoltó zászlósnak, Rácz Gábor tűzoltó zászlósnak, Simon László tűzoltó századosnak és Tóth Krisztián tűzoltó főtörzsőrmesternek, derült ki a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI) szerdai tájékoztatójából.
Góra Zoltán tűzoltó altábornagy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója BM alkalmazásban eltöltött évek után elismerésben és jutalomban részesítette 25 év szolgálat után Krám István tűzoltó ezredest.
Elismerést kaptak a somogyi tűzoltókFotók: Somogy VMKI
Teljesítmény és elhivatottság: ők kaptak elismerést!
A főigazgató köszöntőjét tolmácsolta a vármegyei igazgató az 50. születésnapját ünneplő Szabó Ferenc tűzoltó törzszászlósnak, Székely György tűzoltó főhadnagynak, Szabó Péter tűzoltó főtörzsőrmesternek, Lengyel Imre tűzoltó századosnak és Föcsök Attila tűzoltó főtörzsőrmesternek.
Krám István tűzoltó ezredes a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója BM alkalmazásban eltöltött évek után elismerésben és jutalomban részesítette 35 év szolgálat után Tarlós István tűzoltó ezredest, Sürge László tűzoltó főtörzszászlóst, 30 év szolgálat után Mészáros István Csaba tűzoltó főtörzsőrmestert, 25 év szolgálat után Kersák József Zsolt tűzoltó őrnagyot, Karé János tűzoltó zászlóst, Erdélyi Jánost, 20 év szolgálat után Simon László tűzoltó századost, Pallai Gábor tűzoltó zászlóst, Rácz Gábor tűzoltó zászlóst, Kovács Gábor tűzoltó főtörzsőrmestert, 15 év szolgálat után Bukovecz Dénes tűzoltó törzsőrmestert, Borbély György tűzoltó törzsőrmestert, 10 év szolgálat után Meláth Ákos tűzoltó őrmestert.