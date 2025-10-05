Temetői szabályok: nem áshatod meg magad szeretted sírját, és TEMU-s urnába sem teheted

A Somogy Temetkezési Kft. által fenntartott temetőkre jellemző, hogy jelentősen telítettek. A Keleti temető már régóta betelt; ott főleg rátemetésekre illetve a lejárt sírhelyek újrahasznosítására van lehetőség. A Nyugati temetőben ugyan van hely, de itt is véges a számuk. A sírhely megváltástól függ, hogy szabadulnak-e fel, vagy rátemetést kérnek a hozzátartozók.

A legtöbb temetőben elfogytak a sírhelyek

Fotó: Lang Róbert

– Van ugyan kriptahely is, illetve urnafalba lehet helyet találni, de kevés a felszabadult sírhely. A lejárt sírhelyeket fel kell számolnunk és újraértékesítenünk. Ezen is dolgozunk, de sok a teendő, hiszen több tízezer sírhelyről beszélünk. Sajnos kevesen tudják, hogy Kaposváron van egy déli temető is, ahol bőven van szabad hely: ez a temető Hősök temető fölött található, Szigetvár felé, mondta Puskás Péter, ügyvezető. Hozzátette: akinek lejárt a sírhelye és nem váltja meg újra, azt újra hasznosítjuk. A maradványokat hamvasztás után a szóró parcellában helyezzük el, így a már sírhellyel nem rendelkezők hozzátartozói is meg tudnak emlékezni róluk Kaposváron, a Nyugati temetőben.

Kaposváron 25 évre lehet megváltani a földes sírhelyeket, a felnőtt sírhely ára 25 évre egyes helyen kaposvári lakosnak 15715, míg nem helyinek 32775 forintba kerül. Ugyanez Csurgón attól is függ, hogy a temető mely részébe szeretné a hozzátartozó temettetni szerettét, mert az első két sorba 17073 forint a 25 éves sírhely, Marcaliban 20 889 forint, míg Balatonlellén 26739 forint.

– Ha egy sírhelybe újra temetnek valakit, és a temetést kifizetik, akkor a megváltási időt ki kell egészíteni a törvényben előírt ideig: a földes sírhely az utolsó temetéstől számítva újra 25 év lesz. Tehát a lejárat szempontjából a sírhely megváltási ideje számit. Arra is van lehetőség, hogy a hozzátartozó a lejárat előtt hosszabbítsa meg sírhely megváltási idejét. Ebben az esetben a maradék évre eső megváltási időt leszámítjuk az aktuálisan érvényes díjból, - magyarázta Puskás Péter.

Egyre többen választják a hamvasztásos temetést, ám az nagyon változó, hogy mi lesz a hamvakkal. Van, aki megvált egy sírhelyet és a földbe helyezi szerettei hamvait, de sajnos olyan is van, hogy hazaviszik a hamvakat. Meggyőződésünk szerint a hamvaknak, testnek a temetőben a helye. Ott minden leróhatja kegyeletét az elhunyt előtt. A lakásban tartott urna esetében erre nem kerülhet sor.

Sajnos előfordul az is, hogy a hazavitt urnák nem a megfelelő helyre kerülnek. Hazavitt urnáknál az is probléma, hogy nincs nyilvántartás, holott ez a szolgáltató törvényben előírt kötelezettsége. A jogszabályi előírások szerint a temető nyilvántartó könyvben kellene rögzíteni, hogy az urna hol került elhelyezésre. Mindenfajta elhelyezést – lakás, kert, erdő, víz – rögzíteni kell és a szükséges engedélyeket be kell szerezni.

Az viszont nem lehetséges, hogy akinek nincs pénze temetésre, az személyesen vegyen részt a szolgáltatás – sír ásás- végrehajtásában. A temető veszélyes üzemi terület, csak szakképzett dolgozók végezhetik a sírásást. Amennyiben a családnak anyagi gondjai vannak a szolgáltatás kifizetése során lehetőség van köztemetés igénybevételére, húzta alá Puskás Péter.