Gyász

Temetői szabályok: nem áshatod meg magad szeretted sírját, és TEMU-s urnába sem teheted

A közelgő Mindenszentek és Halottak napja miatt a legtöbb temetőben már jól haladnak az előkészületekkel. A karbantartási munkálatokat jóval korábban megkezdték a nagyobb kaposvári temetőkben, így a Keleti és a Nyugati temetőben is.

Koszorus Rita

A Somogy Temetkezési Kft. által fenntartott temetőkre jellemző, hogy jelentősen telítettek. A Keleti temető már régóta betelt; ott főleg rátemetésekre illetve a lejárt sírhelyek újrahasznosítására van lehetőség. A Nyugati temetőben ugyan van hely, de itt is véges a számuk. A sírhely megváltástól függ, hogy szabadulnak-e fel, vagy rátemetést kérnek a hozzátartozók.

temető kaposváron
A legtöbb temetőben elfogytak a sírhelyek
Fotó: Lang Róbert 

–  Van ugyan kriptahely is, illetve urnafalba lehet helyet találni, de kevés a felszabadult sírhely. A lejárt sírhelyeket fel kell számolnunk és újraértékesítenünk. Ezen is dolgozunk, de sok a teendő, hiszen több tízezer sírhelyről beszélünk. Sajnos kevesen tudják, hogy Kaposváron van egy déli temető is, ahol bőven van szabad hely: ez a temető Hősök temető fölött található, Szigetvár felé, mondta Puskás Péter, ügyvezető. Hozzátette: akinek lejárt a sírhelye és nem váltja meg újra, azt újra hasznosítjuk. A maradványokat hamvasztás után a szóró parcellában helyezzük el, így a már sírhellyel nem rendelkezők hozzátartozói is meg tudnak emlékezni róluk Kaposváron, a Nyugati temetőben. 

Kaposváron 25 évre lehet megváltani a földes sírhelyeket, a felnőtt sírhely ára 25 évre egyes helyen kaposvári lakosnak 15715, míg nem helyinek 32775 forintba kerül. Ugyanez Csurgón attól is függ, hogy a temető mely részébe szeretné a hozzátartozó temettetni szerettét, mert az első két sorba 17073 forint a 25 éves sírhely, Marcaliban 20 889 forint, míg Balatonlellén 26739 forint. 

– Ha egy sírhelybe újra temetnek valakit, és a temetést kifizetik, akkor a megváltási időt ki kell egészíteni a törvényben előírt ideig: a földes sírhely az utolsó temetéstől számítva újra 25 év lesz. Tehát a lejárat szempontjából a sírhely megváltási ideje számit. Arra is van lehetőség, hogy a hozzátartozó a lejárat előtt hosszabbítsa meg sírhely megváltási idejét. Ebben az esetben a maradék évre eső megváltási időt leszámítjuk az aktuálisan érvényes díjból, - magyarázta Puskás Péter.
Egyre többen választják a hamvasztásos temetést, ám az nagyon változó, hogy mi lesz a hamvakkal. Van, aki megvált egy sírhelyet és a földbe helyezi szerettei hamvait, de sajnos olyan is van, hogy hazaviszik a hamvakat. Meggyőződésünk szerint a hamvaknak, testnek a temetőben a helye. Ott minden leróhatja kegyeletét az elhunyt előtt. A lakásban tartott urna esetében erre nem kerülhet sor.
Sajnos előfordul az is, hogy a hazavitt urnák nem a megfelelő helyre kerülnek. Hazavitt urnáknál az is probléma, hogy nincs nyilvántartás, holott ez a szolgáltató törvényben előírt kötelezettsége.  A jogszabályi előírások szerint a temető nyilvántartó könyvben kellene rögzíteni, hogy az urna hol került elhelyezésre. Mindenfajta elhelyezést – lakás, kert, erdő, víz – rögzíteni kell és a szükséges engedélyeket be kell szerezni.
Az viszont nem lehetséges, hogy akinek nincs pénze temetésre, az személyesen vegyen részt a szolgáltatás – sír ásás-  végrehajtásában.  A temető veszélyes üzemi terület, csak szakképzett dolgozók végezhetik a sírásást. Amennyiben a családnak anyagi gondjai vannak a szolgáltatás kifizetése során lehetőség van köztemetés igénybevételére, húzta alá Puskás Péter. 

A lejárt sírhelyekben lévő maradványokat a szóróparcellára viszik
Fotó: Lang Róbert

A temetőbe nem lehet akármit bevinni!

Ha hozzá nem értő személyek próbálnák meg részszolgáltatást elvégezni, veszélyes helyzetek alakulhatnak ki, tehát nem engedhető meg a hozzátartozóknak, hogy ők ássanak. Ahogy az sem, hogy saját urnát, szemfedőt vagy más kiegészítőt vigyünk a temetésre – tette hozzá Puskás Péter. A temetésnél tilos a nem engedélyezett kellék behozatala; ennek is szigorú szabályai vannak.
Egyre többen választják a hamvasztásos temetést, ám a hamvak további sorsa nagyon változó. Van, aki sírhelyet vált és a földbe helyezi az urnát, mások hazaviszik. 
– Magyarországon a jogszabály lehetővé teszi az urnák hazavitelét, ezt sokan költség- vagy érzelmi okokból választják. Előfordul, hogy valaki minden nap otthon szeretné látni, megérinteni az urnát. Ugyanakkor vannak visszaélések is: ha az urna nincs rendben tartva, vagy rossz helyre kerül, gondot okozhat. A hazavitt urnákat sokszor nem vezetik be a nyilvántartásba, ez évek múlva problémát jelenthet. A jogszabályokat ezért szigorították: ha valaki urnát helyez el szabadtéren, azt be kell jelentenie a földhivatalba, és nyilvántartásba kell venni. Így kordában tartható a helyzet, de a hazavitel továbbra is lehetséges, meghatározott feltételek mellett, hangsúlyozta az ügyvezető.

  • Arra is felhívta a figyelmet, hogy nem megoldás, ha valaki saját maga szeretné kiásni a sírt költségmegtakarítás céljából. – A temető veszélyes üzemi terület, a sírásást kizárólag szakképzett munkások végezhetik. Ha amatőrök próbálnák meg, életveszélyes helyzetek alakulhatnának ki. Ezért hozzátartozók nem végezhetik a munkát.

Ugyanez vonatkozik a temetési kellékekre is. – Tilos a temetésre saját urnát, szemfedőt vagy más nem engedélyezett kiegészítőt behozni. Ennek szigorú szabályai vannak – tette hozzá Puskás Péter.

 


