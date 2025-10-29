Csend, rend, méltóság – Temetői etikett Mindenszentek és Halottak napja idején Kaposváron

Az elmúlt napokban körbejártuk Kaposvár virág-, koszorú- és mécseskínálatát, most pedig temetői etikettet állítottunk össze, hogy mindenki tisztában legyen azzal, mit szabad és mit nem, mit illik és mit nem a közelgő ünnepek alatt. Az alábbi cikk összegyűjti és rendszerbe foglalja minden fontos szabályt – a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. által üzemeltetett kaposvári temetők hivatalos szabályzata, valamint az alapvető kegyeleti és tűzvédelmi előírások alapján készítettük el, hogy elkerülhető legyen minden félreértés, kellemetlenség vagy akár bírság.

A mécses a legtöbb esetben a temetőben keletkező tűz okozója Fotó: Lang Róbert

A temetők alapszabályai

A temetők különleges rendeltetésű közterületek, ahol az élők kegyelete és a holtak méltósága egyszerre kap védelmet. A házirend célja a csend, nyugalom és biztonság biztosítása; a szolgáltatóknak és a látogatóknak egyaránt tiszteletben kell tartaniuk az ottani szabályokat.

Első és legfontosabb, hogy a temetőben tartózkodni kizárólag a kifüggesztett nyitvatartási időben lehet. Hangoskodás, oda nem illő beszéd, zavaró viselkedésforma tilos; a visszafogottság az elvárás. Minden városban más szabály érvényes: Kaposvár temetőiben 14 év alatt felügyelet nélkül nem lehet belépni. A temetőbe állatot bevinni tilos; vakvezető kutya bemehet. Tisztaság, állagvédelem: kegyeleti tárgyakat, növényeket és díszeket rongálni, eltávolítani, beszennyezni tilos; szemetelni nem szabad. A sírgondozás során keletkezett hulladékot a kijelölt gyűjtőkbe kell elhelyezni.

Hirdetés és padok: vállalkozással vagy értékesítéssel kapcsolatos hirdetések kihelyezése tilos; padokat, ülőalkalmatosságokat a sírok mellé nem lehet kitenni – erről a fenntartó rendelkezik.

A héten már magasabb a forgalom a temetőkben és környékükün Fotó: Lang Róbert

A tűzbiztonságnak kiemelt szerepe van

A temetőkben a mécsesek és gyertyák lángja a megemlékezés meghitt jelképe, ugyanakkor komoly tűzveszélyt is hordozhat, különösen a száraz növényzet, a koszorúk és az éghető díszek között. Ezért érdemes betartani a legfontosabb szabályokat, hogy a megemlékezés ne váljon baleset forrásává.

A Katasztrófavédelem a következőre figyelmeztet:

A tűz megelőzése érdekében tisztítsuk meg a sírhely környezetét a száraz falevelektől, elszáradt koszorúktól és virágoktól. Csak hőálló mécsestartóban lévő mécsest gyújtsunk meg. A mécsest úgy helyezzük el, hogy a közelében ne legyen semmilyen éghető anyag, és ne tudjon felborulni. Az égő mécsest a sírtól való távozás előtt oltsuk el. A temetőben kihelyezett hulladékgyűjtőbe ne dobjunk izzó, forró tárgyakat. Aki a temetőben tüzet észlel, hívja a 112-es segélyhívószámot és értesítse a temető biztonsági személyzetét.

Fedett, üveges mécses használata ajánlott, amely stabilan és borulásbiztosan áll a síron. Nyílt láng használata nem ajánlott, helyette inkább üvegmécsesek, melyek biztonságosabbak esetleges felboruláskor is. A kiégett mécsesek és elszáradt koszorúk összegyűjtése és elszállítása pedig a kijelölt gyűjtőhelyre történjen.