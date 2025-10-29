október 29., szerda

Így kell viselkedni

1 órája

Csend, rend, méltóság – Temetői etikett Mindenszentek és Halottak napja idején Kaposváron

Címkék#Kaposvár#Mindenszentek#Halottak napja#temetőszabályzat#temető etikett

Ahogy közeledik Mindenszentek és a Halottak napja, benépesülnek a temetők és környékük. A méltó megemlékezéshez azonban nemcsak virág és mécses kell, hanem a temető házirendjének pontos betartása is.

Lugosi Laura
Csend, rend, méltóság – Temetői etikett Mindenszentek és Halottak napja idején Kaposváron

 Az elmúlt napokban körbejártuk Kaposvár virág-, koszorú- és mécseskínálatát, most pedig temetői etikettet állítottunk össze, hogy mindenki tisztában legyen azzal, mit szabad és mit nem, mit illik és mit nem a közelgő ünnepek alatt.  Az alábbi cikk összegyűjti és rendszerbe foglalja minden fontos szabályt – a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. által üzemeltetett kaposvári temetők hivatalos szabályzata, valamint az alapvető kegyeleti és tűzvédelmi előírások alapján készítettük el, hogy elkerülhető legyen minden félreértés, kellemetlenség vagy akár bírság.

A mécses a legtöbb esetben a temetőben keletkező tűz okozója
A mécses a legtöbb esetben a temetőben keletkező tűz okozója Fotó: Lang Róbert

A temetők alapszabályai

A temetők különleges rendeltetésű közterületek, ahol az élők kegyelete és a holtak méltósága egyszerre kap védelmet. A házirend célja a csend, nyugalom és biztonság biztosítása; a szolgáltatóknak és a látogatóknak egyaránt tiszteletben kell tartaniuk az ottani szabályokat.

Első és legfontosabb, hogy a temetőben tartózkodni kizárólag a kifüggesztett nyitvatartási időben lehet. Hangoskodás, oda nem illő beszéd, zavaró viselkedésforma tilos; a visszafogottság az elvárás. Minden városban más szabály érvényes: Kaposvár temetőiben 14 év alatt felügyelet nélkül nem lehet belépni. A temetőbe állatot bevinni tilos; vakvezető kutya bemehet. Tisztaság, állagvédelem: kegyeleti tárgyakat, növényeket és díszeket rongálni, eltávolítani, beszennyezni tilos; szemetelni nem szabad. A sírgondozás során keletkezett hulladékot a kijelölt gyűjtőkbe kell elhelyezni.

Hirdetés és padok: vállalkozással vagy értékesítéssel kapcsolatos hirdetések kihelyezése tilos; padokat, ülőalkalmatosságokat a sírok mellé nem lehet kitenni – erről a fenntartó rendelkezik.

A héten már magasabb a forgalom a temetőkben és környékükün
A héten már magasabb a forgalom a temetőkben és környékükün Fotó: Lang Róbert

A tűzbiztonságnak kiemelt szerepe van

A temetőkben a mécsesek és gyertyák lángja a megemlékezés meghitt jelképe, ugyanakkor komoly tűzveszélyt is hordozhat, különösen a száraz növényzet, a koszorúk és az éghető díszek között. Ezért érdemes betartani a legfontosabb szabályokat, hogy a megemlékezés ne váljon baleset forrásává.

A Katasztrófavédelem a következőre figyelmeztet:

A tűz megelőzése érdekében tisztítsuk meg a sírhely környezetét a száraz falevelektől, elszáradt koszorúktól és virágoktól. Csak hőálló mécsestartóban lévő mécsest gyújtsunk meg. A mécsest úgy helyezzük el, hogy a közelében ne legyen semmilyen éghető anyag, és ne tudjon felborulni. Az égő mécsest a sírtól való távozás előtt oltsuk el. A temetőben kihelyezett hulladékgyűjtőbe ne dobjunk izzó, forró tárgyakat. Aki a temetőben tüzet észlel, hívja a 112-es segélyhívószámot és értesítse a temető biztonsági személyzetét.

Fedett, üveges mécses használata ajánlott, amely stabilan és borulásbiztosan áll a síron. Nyílt láng használata nem ajánlott, helyette inkább üvegmécsesek, melyek biztonságosabbak esetleges felboruláskor is. A kiégett mécsesek és elszáradt koszorúk összegyűjtése és elszállítása pedig a kijelölt gyűjtőhelyre történjen.

Nem ajánlatos: 

  • A sírt teamécsesekkel körberakni – kifejezetten veszélyes és kerülendő gyakorlat.
  • Műanyag mécsesház használata, mert az megolvadhat vagy akár meggyulladhat.
  • Avarégetés vagy bármilyen nagyobb tűz gyújtása – ez szigorúan tilos a temetők területén.

A temetői tűzveszély valós, hiszen a száraz levelek és koszorúk között egyetlen felborult mécses is komoly kárt okozhat. A megelőzés, az odafigyelés és a szabályok betartása pedig mindannyiunk közös felelőssége.

Közlekedés, sírhelyek és környékük rendbetartása – Kaposvár kiemelt szabályai

A Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. szabályzatában megtalálhatók a következő információk: 

Személy gépjárművel történő behajtás esetén, a mozgáskorlátozottak vagy szemmel láthatóan járóképtelen idős emberek szállítása esetén a temetőbe történő behajtás ingyenes. Egyéb esetekben a kaposvári temetőkben (Keleti, Nyugati) behajtási díjat kell fizetni.

A Keleti, a Nyugati, a Déli, a Toponári és a Kaposfüredi (parkoló kivételével) temetőbe üzemeltetői engedéllyel sem lehet behajtani, közlekedni és parkolni a temetési szertartás idején, továbbá mindenszentek napján, valamint az azt megelőző és követő szabad-, valamint munkaszüneti napokon 9.30 óra utáni időszakban.

A temető területén csak a sírhelyek, sírboltok és síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak helyezhetők el. Bokrot vagy fát ültetni/kivágni, bármilyen más tárgyat elhelyezni csak üzemeltetői engedéllyel lehet. A sírok környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre felhasználni tilos. A sírhelyek bekerítése tilos. A díszítés legyen visszafogott, ne sértse a közízlést, ne legyen balesetveszélyes. A szomszédos sír(ok)ban okozott kárt vagy szennyezést eredeti állapot szerint helyre kell állítani. A sírgondozásból származó hulladékot kijelölt konténerekbe kell helyezni. Mindenszentek és Halottak napja környéki kiemelt napokon ipari jellegű munka nem végezhető.

Kaposváron (Keleti, Nyugati) a nyitvatartás alatt portaszolgálat ellenőrzi a gyalogos és gépjárműforgalmat, és a szabályok betartását.

Tűzvédelmi szempontból nem a legbiztonságosabb installáció
Tűzvédelmi szempontból  nem a legbiztonságosabb installáció Fotó: Lang Róbert

Szóval akkor mire figyeljünk oda hogy békében tudjon mindenki megemlékezni? 

  • Időben érkezem, csendben maradok, tisztelem a másikat.
  • Üveges, fedett mécsest viszek, nem rakom körbe a sírt teamécsesekkel.
  • Kerülöm a nyílt láng használatát, felügyelet nélkül hagyását. 
  • Nem dohányzom, nem lépek sírra, a gyászt tiszteletben tartom.
  • Nem viszek be kutyát (vakvezető kivétel).
  • Hulladékot összeszedem, a kijelölt gyűjtőbe helyezem.
  • Behajtási szabályokat és kiemelt napok tiltásait betartom.
  • 14 év alattit csak felügyelettel engedek a temetőbe.

 

