Baleset

Tempósan haladnál a pályán? Nincs túl jó hírünk: baleset, három kilométeres torlódás, új terelés!

Címkék#Szigetszentmiklós#autópálya#baleset

Harsányi Miklós
Képünk illusztráció.

Fotó: Novotni Ákos

– Az M7-es autópályán, Velence térségében új terelést építettek ki – közölte pénteken az Útinform. –  A Letenye felé vezető oldalon, a 44-es és a 47-es km között a külső és a leálló sávot lezárták, a járműveket a belső sávba és a szemközti oldal belső sávjába terelik. Budapest felé a külső és a középső sáv járható.
Az M0-s autóút déli szektorán, az M3-as autópálya irányába baleset történt, ezért a 17-es km-nél, Szigetszentmiklós térségében a belső sávot lezárták. A torlódás 2-3 km-es.
A 405-ös főúton, Nyáregyháza és Újhartyán között egy személyautó vadat gázolt. A 14-es km-nél félpályás korlátozás van érvényben.
Erősödik a forgalom a Budapest környéki utakon. Jelentős a torlódás az M3-as autópályán a bagi terelésnél, majd az M0-s csomóponttól befelé.
Araszol a kocsisor az 51-es főúton Dunaharaszti térségében Budapest irányába, a Csepel-sziget két gerinc útján.

 


 

 

