Teológiai eszmecsere

Gyülekezeti hétvégét szervez a Kaposvári Evangélikus Egyházközség november 21–23. között Balatonszárszón, ahol a lelki feltöltődés mellett közösségi élmények és tartalmas programok várnak a résztvevőkre. A közös reggeli és esti áhítatok mellett vasárnapi úrvacsorás istentiszteletet tartanak, teológiai előadások hangzanak el, de a beszélgetés is helyet kap a gazdag programsorban, melyből a filmvetítés, a kvízjáték és gasztrokaland sem maradhat ki.

