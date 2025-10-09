Terelés terelést ér az M7-esen, kilométeres torlódásokra készülj

– Az M7-es autópályán, új terelést építenek ki Székesfehérvár térségében – tájékoztatott csütörtök délután az Útinform. – Az 58-as és a 65-ös km között mozgó munkavégzés mellett csak a leállósáv autózható. 2 km-en torlódnak a járművek.

Az M7-es autópályán, Velence térségében új terelést építettek ki. A Letenye felé vezető oldalon, a 44-es és a 47-es km között a külső és a leálló sávot lezárták, a járműveket a belső sávba és a szemközti oldal belső sávjába terelik. Budapest felé a külső és a középső sáv járható.

Ugyancsak az M7-es autópályán, de az ellenkező, főváros felé vezető oldalon, az 50-es km-nél lévő Pákozdi pihenőhelyet lezárták.