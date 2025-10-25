Tudtad? Ezek az illatok gyógyíthatnak meg

Sokunkat vesznek körül különféle illatok a mindennapokban. A friss kávé aromájától kezdve a parfümökön át egészen a tisztítószerek mesterséges illatáig. De vajon gondoltunk-e már arra, hogy ezek az illatok hogyan hatnak a szervezetünkre és a hangulatunkra? Magyar Éva orvos-aromaterapeuta szerint a természetes illóolajok gyakorlatilag rögtön a karmesternek adnak jelzést, azaz az agy érzelmeinkért és hormonműködésért felelős központjának, így egyszerre hatnak testre és lélekre.

A természetes illóolajok folyamatos használata képes helyreállítani hormonháztartásunkat is

Fotó: Shutterstock

Hogyan hatnak ránk a természetes illóolajok?

Nem mindegy azonban, hogy mesterséges vagy természetes illatot lélegzünk be.

– Az a rengeteg illat, ami például az öblítőkben, tisztítószerekben vagy parfümökben van, legtöbbször vegyileg előállított – mondta Magyar Éva, orvos-aromaterapeuta. – Ezeknek lehet, hogy jó illatuk van, de valójában terhelik a szervezetünket, és akár a hormonháztartást is felboríthatják. Épp ezért azt javaslom, hogy akinek fontos az egészsége, az válasszon inkább természetes eredetű illóolajokat.

Az illatok azonnal hatnak a szervezetünkre. Ennek oka, hogy a szaglás az egyetlen érzékszerv, mely közvetlenül kapcsolódik az agyhoz.

A szaglóreceptorokból az információ azonnal a limbikus rendszerbe jut, ami olyan, mint egy karmester – magyarázza a szakértő. – Szabályozza a hormonokat, a vérnyomást, az érzelmeinket és a gondolkodásunkat is. Ezért van az, hogy egy jól megválasztott illat egy szempillantás alatt képes megváltoztatni a hangulatunkat vagy enyhíteni a feszültséget.

Ráadásul az illatokhoz sokszor emlékek is kötődnek.

– Ha valakinek rossz élménye van egy adott illathoz, például gyerekként muszájból kellett használnia egy mentolos krémet, akkor az illat később kellemetlen lehet, még ha egyébként jótékony hatású is. Ilyenkor segíthet, ha keverékben alkalmazzuk vagy belsőleg vesszük be – teszi hozzá a szakértő.

Hogyan használjuk az illóolajokat?

Az illóolajokat háromféleképpen lehet alkalmazni: belélegezve, külsőleg a bőrre kenve vagy belsőleg, például kapszulába cseppentve.

– A legegyszerűbb, ha egy cseppet a tenyerünkbe teszünk, összedörzsöljük és mélyen belélegezzük. Ez már önmagában képes például a fókuszálást segíteni vagy a szorongást oldani – mondta az aromaterapeuta. – Külsőleg használva izomlazítóként, bőrtisztítóként vagy fájdalomcsillapítóként is hatásosak lehetnek. Belsőleg csak megbízható, terápiás minőségű olajat szabad használni, és akkor is szakszerűen adagolva.