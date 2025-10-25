1 órája
Tudtad? Ezek az illatok gyógyíthatnak meg
Egy jól megválasztott illat képes pillanatok alatt megváltoztatni a hangulatunkat – felébreszt, megnyugtat, vagy éppen erőt ad. A természetes illóolajok különlegessége, hogy nemcsak az érzékeinkre hatnak, hanem mélyen a szervezetünket is harmonizálják.
Sokunkat vesznek körül különféle illatok a mindennapokban. A friss kávé aromájától kezdve a parfümökön át egészen a tisztítószerek mesterséges illatáig. De vajon gondoltunk-e már arra, hogy ezek az illatok hogyan hatnak a szervezetünkre és a hangulatunkra? Magyar Éva orvos-aromaterapeuta szerint a természetes illóolajok gyakorlatilag rögtön a karmesternek adnak jelzést, azaz az agy érzelmeinkért és hormonműködésért felelős központjának, így egyszerre hatnak testre és lélekre.
Hogyan hatnak ránk a természetes illóolajok?
Nem mindegy azonban, hogy mesterséges vagy természetes illatot lélegzünk be.
– Az a rengeteg illat, ami például az öblítőkben, tisztítószerekben vagy parfümökben van, legtöbbször vegyileg előállított – mondta Magyar Éva, orvos-aromaterapeuta. – Ezeknek lehet, hogy jó illatuk van, de valójában terhelik a szervezetünket, és akár a hormonháztartást is felboríthatják. Épp ezért azt javaslom, hogy akinek fontos az egészsége, az válasszon inkább természetes eredetű illóolajokat.
Az illatok azonnal hatnak a szervezetünkre. Ennek oka, hogy a szaglás az egyetlen érzékszerv, mely közvetlenül kapcsolódik az agyhoz.
A szaglóreceptorokból az információ azonnal a limbikus rendszerbe jut, ami olyan, mint egy karmester – magyarázza a szakértő. – Szabályozza a hormonokat, a vérnyomást, az érzelmeinket és a gondolkodásunkat is. Ezért van az, hogy egy jól megválasztott illat egy szempillantás alatt képes megváltoztatni a hangulatunkat vagy enyhíteni a feszültséget.
Ráadásul az illatokhoz sokszor emlékek is kötődnek.
– Ha valakinek rossz élménye van egy adott illathoz, például gyerekként muszájból kellett használnia egy mentolos krémet, akkor az illat később kellemetlen lehet, még ha egyébként jótékony hatású is. Ilyenkor segíthet, ha keverékben alkalmazzuk vagy belsőleg vesszük be – teszi hozzá a szakértő.
Hogyan használjuk az illóolajokat?
Az illóolajokat háromféleképpen lehet alkalmazni: belélegezve, külsőleg a bőrre kenve vagy belsőleg, például kapszulába cseppentve.
– A legegyszerűbb, ha egy cseppet a tenyerünkbe teszünk, összedörzsöljük és mélyen belélegezzük. Ez már önmagában képes például a fókuszálást segíteni vagy a szorongást oldani – mondta az aromaterapeuta. – Külsőleg használva izomlazítóként, bőrtisztítóként vagy fájdalomcsillapítóként is hatásosak lehetnek. Belsőleg csak megbízható, terápiás minőségű olajat szabad használni, és akkor is szakszerűen adagolva.
Melyik mire jó? Illóolajok és hatásuk
- Borsmenta: A szakértő szerint ez egy igazán ébresztő illat. Amint belélegezzük, szinte felszökik az agyba, segít ébren maradni, támogatja a fókuszt, akár vezetés közben vagy munkánál is. Fejfájásra is kiváló, hűt és élénkít.
- Levendula: Nyugtat, egyensúlyt teremt, enyhíti a stresszt, támogatja az elalvást. Külsőleg fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő és fertőtlenítő. Égési sérülésekre is azonnal használható.
- Mandarin: Az egyik legszelídebb olaj, gyermekek és várandósok is használhatják. – A mandarin illata számomra kismamaként is megnyugtató volt – még akkor is, ha csak elképzeltem, milyen illata van. Már a gondolat is képes volt enyhíteni az émelygést – mondta Magyar Éva.
- Eukaliptusz: Tisztítja a légutakat, segít náthánál, köhögésnél. Vírusölő hatású, így hatékony támogatás megfázásos időszakban.
- Citrom: Frissít, javítja a kedélyállapotot, légfertőtlenítő. A citrusfélék általánosan derűt hoznak. – Egyszerűen mosolyt csalnak az ember arcára. Többször tapasztaltam, hogy elég egy csepp citromolajat megszagoltatni valakivel, és máris elmosolyodik – tette hozzá Magyar Éva.
- Szegfűszeg, fahéj, gyömbér: Melegítő, serkentő hatású olajok. Támogatják a vérkeringést, fájdalomcsillapítóak és gyulladáscsökkentőek.
- Ravintsara, indiai citromfű, oregánó: Erőteljes vírus- és baktériumölő hatású olajok.
Az illóolajok tehát nem csupán kellemes illatot árasztanak, hanem támogatják az egész szervezet működését, fizikailag, mentálisan és érzelmileg is.
– Ez egy fantasztikus lehetőség, hogy természetes módon hangoljuk össze a testünket és a lelkünket az illatokkal, amiket a Jóisten a növényekbe rejtett – zárta gondolatait Magyar Éva.