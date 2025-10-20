október 20., hétfő

Szolgáltatáskiesés

1 órája

Megrázó döntést hozott az E.ON: 163 településen biztosan áramszünet lesz – itt érdemes leengedni a hűtőt előre

Fontos változásra készülhetnek a fogyasztók. Az E.ON szolgáltató tájékoztatása szerint október 20. és 31. között tervezett karbantartási munkák miatt összesen 163 településen várható tervezett áramszünet. Somogyból több város, Kaposvár és Siófok is érintett. Összeszedtük a településeket.

Harsányi Miklós

A szolgáltatáskiesés több helyen csupán egy-egy utcát vagy településrészt érint, míg másutt az egész településen szünetel az áramszolgáltatás, írja a penzcentrum.hu.  – sokakat érinthet a tervezett áramszünet, melyről előzetesen tájékoztatást kapnak az ügyfelek.

Sokakat érinthet a tervezett áramszünet, melyről előzetesen tájékoztatást kapnak az ügyfelek
Fotó: MW

E.ON áramszünet, áramkimaradás, áramszünet térkép, áramszünet most - erre érdemes felkészülni

Az áramszünettel érintett települések listája a következő:

  • Ács, Adony, Alsónemesapáti, Alsóörs, Alsószölnök, Aszófő
  • Babarc, Badacsonytomaj, Bakonytamási, Balatonakarattya, Balatonalmádi, Balatonberény, Balatoncsicsó, Balatonfenyves, Balatonfűzfő, Balatonkeresztúr, Balatonszabadi, Balatonszepezd, Bátaszék, Bedegkér, Bicske, Bodajk, Bóly, Borzavár, Budapest
  • Celldömölk, Csepreg, Csorna, Csömör, Csővár
  • Dunaföldvár, Dunakeszi, Dunaújváros, Dunavarsány
  • Egyházasfalu, Érd, Erdőkertes, Esztergom, Etyek
  • Felsőörs, Fertőszéplak
  • Gellénháza, Gór, Göd, Gyenesdiás, Győr, Györköny, Győrújbarát
  • Hantos, Hegykő, Iharosberény
  • Jánossomorja (Hanság Újmajor)
  • Kaposvár, Katafa, Kemse, Kerepes, Keszthely, Kisbucsa, Kistormás, Komló, Kondorfa, Környe
  • Lázi, Litér, Lovas
  • Magyarszerdahely, Márianosztra, Medina, Mihályháza, Mohács, Mosonmagyaróvár, Mozsgó, Murakeresztúr
  • Nádasd, Nagybajcs, Nagykanizsa, Nagykapornak, Nagylók, Nagymaros, Nagynyárád, Nagypirit, Nemesapáti, Nemesdéd, Nemesgörzsöny, Nyalka
  • Olasz, Oroszlány, Őriszentpéter
  • Paks, Pápa, Pázmándfalu, Pécs, Pécsely, Pogányszentpéter, Porva, Potyond, Pusztahencse
  • Rábagyarmat, Rácalmás, Répcelak, Révfülöp
  • Ságvár, Sárszentágota, Sárszentlőrinc, Sárszentmihály, Sérsekszőlős, Siófok, Sopron, Sormás, Sóskút, Szada, Szajk, Szakály, Szakony, Szakonyfalu, Szederkény, Székesfehérvár, Szekszárd, Szemenye, Szentbalázs, Szentendre, Szentgotthárd, Szigethalom, Szigetszentmiklós, Szigetvár, Szob, Szokolya, Szombathely, Szomor, Sződ
  • Tab, Tamási, Táp, Tápszentmiklós, Tárkány, Tarrós, Táska, Tata (Délnyugati Üdülő), Tatabánya, Tengelic, Tevel, Tolna, Tormásliget, Torvaj
  • Újudvar, Üllő
  • Várpalota, Vásárosdombó, Vasvár, Vecsés, Veresegyház, Veszprém (Csatárhegy), Visegrád, Vízvár, Vonyarcvashegy
  • Zala, Zalabér, Zalaegerszeg, Zalaszentgrót, Zánka, Zebegény, Zimány, Zirc

Három somogyi településen gázszünet is várható

Október 20-án Balatonkeresztúron 18 utcában és Balatonmáriafürdőn 4 utcában, továbbá Tótszerdahelyen az egész településen szünetel a szolgáltatás. Október 21-én Somogysárd 4 utcáját érinti a gázszünet. 

Az őszi szünetben csak a sürgős, szükséges munkálatokat végzik el

A lehető legkevesebb ügyfelet érint az őszi szünet alatt tervezett üzemszünettel járó munka az E.ON Hungária Csoport szolgáltatási területén – közölte megkeresésünkre az E.ON. – A vállalatcsoport a családok számára kiemelt időszakként tekint az őszi szünetre, ezért a halasztható munkáit átütemezte, az őszi szünetben csak a sürgős, szükséges munkálatokat végzi el. A vállalatcsoport hetek óta dolgozik a munkálatok átütemezésén. Ezek a beavatkozások az E.ON ügyfeleinek alig 0,3 százalékát érintik. Az elvégzendő munkálatokat jellemzően sürgős javítás indokolja vagy olyan oktatási intézményt érintő munka, amelyet kifejezetten a szünetben lehet elvégezni úgy, hogy ne akadályozza később a tanítást.
Tájékoztatásuk szerint a hét elején lehetnék még tervezett munkálatok, ezen hálózatfejlesztési munkák egy részét – biztonsági és életvédelmi okokból – csak az energiaszolgáltatás kikapcsolása mellett lehet elvégezni. Ezek a beruházások az áramhálózat stabilitását, kapacitásbővítését, a hibák megelőzését szolgálják. Ezeket, Somogy vármegyében – tervezetten – az E.ON befejezi az őszi szünet kezdetééig. Az őszi szünetben Somogy vármegye területe nem érintett a tervezett áramszünetekben.

Megrázó döntés: 163 településen tervezett áramszünet lesz

– Fontos, hogy a lakosság időben értesüljön az áramszünet helyszínéről és pontos idejéről – mondta Kránicz István balatonfenyvesi vállalkozó. – Településünket is érinti a munka, a környékünkön villanyoszlopokat cseréltek ki a dolgozók. Hasznosnak tartom, hogy az áramszünetről a község közösségi oldalán is található tájékoztató. 
Sebestyén Gyula, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) kaposvári szervezetének tagja hétfőn kérdésünkre közölte: az áramszolgáltató munkatársai – a nagyobb beruházásokon, kiemelt fejlesztéseken kívül – rendszeresen kisebb-nagyobb karbantartásokat is végeznek. A munka megkezdése előtt 15 nappal értesítik az ügyfeleket, s a társaság honlapján, az áramszünet térkép hivatalosan közli a főbb tudnivalókat.
– A lakosságot éppúgy tájékoztatják, mint a vállalkozásokat, hiszen mindenkinek időben tudnia kell az áramszünetről – jegyezte meg. – Ez alapvetően nem az adott település egészére vonatkozik, hanem egyes utcákra, szakaszokra érvényes. 

 

