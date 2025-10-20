Megrázó döntést hozott az E.ON: 163 településen biztosan áramszünet lesz – itt érdemes leengedni a hűtőt előre

Az őszi szünetben csak a sürgős, szükséges munkálatokat végzik el

– A lehető legkevesebb ügyfelet érint az őszi szünet alatt tervezett üzemszünettel járó munka az E.ON Hungária Csoport szolgáltatási területén – közölte megkeresésünkre az E.ON. – A vállalatcsoport a családok számára kiemelt időszakként tekint az őszi szünetre, ezért a halasztható munkáit átütemezte, az őszi szünetben csak a sürgős, szükséges munkálatokat végzi el. A vállalatcsoport hetek óta dolgozik a munkálatok átütemezésén. Ezek a beavatkozások az E.ON ügyfeleinek alig 0,3 százalékát érintik. Az elvégzendő munkálatokat jellemzően sürgős javítás indokolja vagy olyan oktatási intézményt érintő munka, amelyet kifejezetten a szünetben lehet elvégezni úgy, hogy ne akadályozza később a tanítást.

Tájékoztatásuk szerint a hét elején lehetnék még tervezett munkálatok, ezen hálózatfejlesztési munkák egy részét – biztonsági és életvédelmi okokból – csak az energiaszolgáltatás kikapcsolása mellett lehet elvégezni. Ezek a beruházások az áramhálózat stabilitását, kapacitásbővítését, a hibák megelőzését szolgálják. Ezeket, Somogy vármegyében – tervezetten – az E.ON befejezi az őszi szünet kezdetééig. Az őszi szünetben Somogy vármegye területe nem érintett a tervezett áramszünetekben.

– Fontos, hogy a lakosság időben értesüljön az áramszünet helyszínéről és pontos idejéről – mondta Kránicz István balatonfenyvesi vállalkozó. – Településünket is érinti a munka, a környékünkön villanyoszlopokat cseréltek ki a dolgozók. Hasznosnak tartom, hogy az áramszünetről a község közösségi oldalán is található tájékoztató.

Sebestyén Gyula, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) kaposvári szervezetének tagja hétfőn kérdésünkre közölte: az áramszolgáltató munkatársai – a nagyobb beruházásokon, kiemelt fejlesztéseken kívül – rendszeresen kisebb-nagyobb karbantartásokat is végeznek. A munka megkezdése előtt 15 nappal értesítik az ügyfeleket, s a társaság honlapján, az áramszünet térkép hivatalosan közli a főbb tudnivalókat.

– A lakosságot éppúgy tájékoztatják, mint a vállalkozásokat, hiszen mindenkinek időben tudnia kell az áramszünetről – jegyezte meg. – Ez alapvetően nem az adott település egészére vonatkozik, hanem egyes utcákra, szakaszokra érvényes.