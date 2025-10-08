október 8., szerda

Helyi közélet

2 órája

Nagy bajba került a gadányi család, de nem maradtak magukra a kétségbeejtő helyzetben

Címkék#gyerek#Angyalka batyuja#gadányi család

Nagy bajba került egy ötgyermekes gadányi házaspár, de összefogtak az érdekükben. Leomlott a régi házon a tető, az épületet most felújítják, nem kis áldozattal és sok önkéntes munkájával.

Kovács Gábor László

A gyerekek nagyon megijedtek, mert késő éjszaka indult meg felettük a tető. Szerencsére a kétségbeejtő helyzetben nem maradtak magukra, sokan siettek a segítségükre. 

Újra kellett rakni a tetőt
Újra kellett rakni a tetőt

A tető eltűnt, de újjáépítették

A gadányi ötgyermekes család háza hátsó részét fekete fóliával kellett lefedni, mert a hátsó fal és a teljes tetőszerkezetet ledőlt. Azonban sok önkéntes érkezett, és összefogással kicserélték a tetőt, a hátsó falat újrarakták, ezután a tűzfal következik.  Egy somogytúri építési vállalkozó is felajánlotta a munkáját. A ház belső felújítását vállalta, és bár sokáig alapanyagok hiányoztak, de végül nem kellett felajánlásokat kérniük, mert megoldották közösen. Azon dolgoznak, hogy a ház komfortosabb legyen. 

Átépítik a régi házat
Átépítik a régi házat

A felújítás ideje alatt a család egy helyi idős német férfi ingatlanában húzta meg magát albérletben, ezért nagyon várják a munka végét. A legkisebb gyerek kétéves múlt decemberben, a legnagyobb 16 éves. A nagyobb gyerekek közül van, aki mentősnek, illetve cukrásznak készül, a középső gyerekek, két fiú hatodik és negyedik osztályosok. Az édesanya otthon van a kicsi lánnyal, aki csak jövőre megy óvodába. Az apa Zala vármegyébe jár dolgozni. A környéken mindenki tudja, hogy rendes családról van szó, ezért fogtak össze, hogy élhetőbb körülményeket teremtsenek számukra. 

Sok önkéntes dolgozik a házon
Sok önkéntes dolgozik a házon

Összefogás az Angyalka batyujával  

Az Angyalka batyuja, a Facebookon működő segítő közösség fogta össze a gadányi családon segítő önkénteseket. Megyeriné Borovits Zsuzsanna, az Angyalka batyuja megálmodója és fenntartója elmondta, hogy továbbra is a hátrányos helyzetű gyerekek támogatásával foglalkoznak, a kézművesfoglalkozástól a tanulási felzárkóztatásig sokfajta módon. Zalában és Somogyban kirándulni viszik a rászoruló gyerekeket, hogy élményeket nyújtsanak számukra. Dósa Lajossal is összehozzák a fiatalokat, aki Kiút a romatelepről címszóval előadást tart motivációs jelleggel, és a gyerekekkel beszélget.    

 

 

