Kaposvári nevek tűntek fel a Tisza adatszivárogtatási botrányában

A Tisza adatszivárogtatási botránya vidéken is vetett hullámokat. A napokban Tisza-szimpatizánsok személyes adatai kerültek nyilvánosságra. Nagyjából húszezer érintett adatai váltak így nyilvánossá, akik közül sokakat megkeresett a kormánypárti sajtó. A nevek, a telefonszámok és az e-mail-címek a Tisza Világ elnevezésű mobiltelefonos alkalmazásról szivárogtak ki az internetre. A felület fejlesztésében, kialakításában és talán a működtetésében is ukránok vehettek részt, állítja a Magyar Nemzet.

A Tisza adatszivárogtatási botrány okozhat még fejfájást

Fotó: MW

A Tisza adatszivárogtatási botrányának szálai vidékre is nyúlnak

A legtöbb érintett csak a sajtóból tudta meg, hogy legfontosabb személyes adatai nyilvánosak lettek, így az ügy a Tisza-párt szimpatizánsai között is zavart és bosszankodást váltott ki. Az is megtalálható a felületen, hogy melyik egyéni választókerületbe tartoznak az adatszivárgás áldozatai.

A Tisza Világ elleni támadás, mások adatainak nyilvánosságra hozatala súlyos bűncselekmény, ezért a szükséges eljárásokat megindították, reagált Magyar Péter Facebook-posztjában.

Kaposvári nevek, címek, telefonszámok

A Sonline.hu birtokába jutott adatok szerint kaposváriak nevei, címei, telefonszámai és e-mail címei is szerepelnek a nyilvánosságra hozott adatok között a Tisza adatszivárogtatási botrányában. Köztük egy telefonszolgálató cégnél dolgozó fiatalember, akit a választókerületben a Tisza lehetséges képviselő-jelöltjeként tartanak számon. Megkerestük, mert szerettük volna megkérdezni, hogy mit szól az adatai kiszivárogtatásához, és egyáltalán tud-e arról, hogy szerepel a listán. Telefonos hívásunkra annyit reagált, hogy köszöni a megkeresést, de nem érdekli az ügy, és nem nyilatkozik, majd gyorsan letette. A többi érintett sem vállalta a nevét, bár lehetőségét biztosítottunk nekik a megszólalásra. Egy hasonló beszélgetésben egy hölgy hamar elvesztette a türelmét, és felszólított bennünket, hogy felejtsük el őt, és nagyon gyorsan töröljük ki a telefonszámát...