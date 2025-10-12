október 12., vasárnap

Helyi közélet

Tíz éve nyitotta meg kapuit a Református Óvoda Kaposváron

Tízéves fennállását ünnepelte a kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda vasárnap. Az évforduló alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten és kiállításon a jelenlegi és egykori óvodások, pedagógusok és szülők közösen idézték fel az elmúlt évek emlékeit.

A református iskola új épületbe költözésével lehetőség nyílott elindítani az akkor már régóta tervezett oktatási intézményt a kicsi gyermekek számára. Azóta eltelt néhány év, és az első óvodás csoport tagjai mára már fiatal "felnőttekké" cseperedtek. 

 

Az óvoda fennállásának tizedik évfordulója alkalmából, hálaadó istentiszteletet tartottak a Kaposvári Református Templomban, amelyen részt vett Szita Károly, Kaposvár város polgármestere. Az ünnepi istentisztelet után az óvodában rendeztek kiállítást, amelyen a mostani óvodások rajzait, a volt kisgyermekek műveit, valamint az elmúlt tíz év óvódás csoportos tablóit tekinthették meg az érdeklődők. 

 

 

