Zöldítés
2 órája
Tíz fát ültettek el a karádi Piactérnél
Karád Község Önkormányzata a 2025. évi Településfásítási Program keretében tíz sorfát nyert el, amelyeket október 7-én ültettek el a Piactérnél. A program teljes ültetési csomagot biztosított, amely tartalmazta a fák szállítását, a támasztókarókat, a takarómulcsot, a törzsvédőket és egy madárodút is.
