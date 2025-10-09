október 9., csütörtök

57 perce

Tíz fát ültettek el a karádi Piactérnél

Karád Község Önkormányzata a 2025. évi Településfásítási Program keretében tíz sorfát nyert el, amelyeket október 7-én ültettek el a Piactérnél. A program teljes ültetési csomagot biztosított, amely tartalmazta a fák szállítását, a támasztókarókat, a takarómulcsot, a törzsvédőket és egy madárodút is.

 

