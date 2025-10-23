Több ezer német katona nyugszik Böhönyén

A sírkert ápolása és gondozása fontos része a katonai hagyományoknak, mind magyar, mind pedig német részről. Ennek egy újabb állomásaként, a temető rendbetétele után került sor a szerdai megemlékezésre. Számos katonai és civil szervezet mellett több magánszemély is fontosnak tartotta, hogy részt vegyen az elesett katonákra való megemlékezésen. Az elhangzott beszédekben közös pont volt a béke fontosságának hangsúlyozása.