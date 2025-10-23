október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Megemlékezés

2 órája

Több ezer német katona nyugszik Böhönyén

Címkék#sírkert#hagyomány#béke#katona

A böhönyei katonai temető 2700 német és 53 magyar katona nyughelye.

Kovács Tibor Kálmán

A sírkert ápolása és gondozása fontos része a katonai hagyományoknak, mind  magyar, mind pedig német részről. Ennek egy újabb állomásaként, a temető rendbetétele után került sor a szerdai megemlékezésre. Számos katonai és civil szervezet mellett több magánszemély is fontosnak tartotta, hogy részt vegyen az elesett katonákra való megemlékezésen. Az elhangzott beszédekben közös pont volt a béke fontosságának hangsúlyozása.

Elhunyt német katonákra emlékeztek Böhönyén

Fotók: Kovács Tibor

 

