Megemlékezés
1 órája
Több ezer német katona nyugszik Böhönyén
A böhönyei katonai temető 2700 német és 53 magyar katona nyughelye.
A sírkert ápolása és gondozása fontos része a katonai hagyományoknak, mind magyar, mind pedig német részről. Ennek egy újabb állomásaként, a temető rendbetétele után került sor a szerdai megemlékezésre. Számos katonai és civil szervezet mellett több magánszemély is fontosnak tartotta, hogy részt vegyen az elesett katonákra való megemlékezésen. Az elhangzott beszédekben közös pont volt a béke fontosságának hangsúlyozása.
Elhunyt német katonákra emlékeztek BöhönyénFotók: Kovács Tibor
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre