Tökmennyországot varázsoltak ezen a közösségi téren

Magam is sokat gondolkodtam azon, hogy vajon mi lehet ennek a jelenségnek a titka, mígnem egyszer csak rájöttem, hogy az ok igencsak egyszerű, ám megszívlelendő: ezekben – az egyébként nem mindennapi – alkotásokban a helyi lelkek világítanak! S talán ezért van az, hogy mondjuk az utcákból nézve, vagy netán az útról bepillantva egyszerűen csak nagy vidámságban tököt faragó gyermekeket és felnőtteket lát az ember. Pedig ami ott történik, az több mint tökfaragás. Ez egy olyan közösségi életforma, amire mindenhol nagy szükség lenne ebben az elvadult, elidegenedett világban. A kertvárosiak nem ma kezdték… S akkor sem adták fel, amikor annak idején a csodás adventi díszeket embertelen emberek tönkretették, s a szaloncukrokat, meglepetéseket kilopták az adventi naptárból! Nem, nem játékosan, huncutkodva elcsenték, hanem ellopták, ezzel komoly kárt okozva egy közösségnek, s nem is a pénztárcákban, hanem a lelkekben. Azokban, amelyek – sokunk örömére – most éppen világítanak…

Tökmennyországot varázsoltak a közösségi térre. Képünk illusztráció!

Vagyis a kertvárosiak nem adják fel! Nem, soha! Kiállnak egymásért, önmagukért, ha kell, támogatókat is keresve, megharcolnak az érdekeikért, de nem menekülnek el a munka elől sem. A közösségüket pedig őrzik, fejlesztik.

Tökmennyországot varázsoltak

Így már nem is csoda, hogy a minap éppen egy sajátos „tökmennyországot” varázsoltak a közösségi térre, ahova nemcsak a tököt és a faragáshoz szükséges eszközöket hozták magukkal, hanem a kreativitásukat és a jókedvüket is. A végére minden, ami addig töknek nézett ki, sajátos alakot öltött: Salamon király ugyan nem jelent meg, de volt szuperhős, digitálisnak tetsző cica, szellemi háló, csupa mosoly és sok minden más. Mind-mind azt bizonyította, hogy valódi közösségi összefogásból akár csodák is születhetnek. Akik pedig éppenséggel „alkotói szabadságot” vettek ki, a játszótéren találtak elfoglaltságot maguknak. És persze most is voltak ínyencségek, édességek, sütemények, leginkább tökös felütésben.

A kertvárosi töklámpások égnek tovább…