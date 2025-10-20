Tökre megérte versenyezni a barcsi kollégiumban

Tökfaragó versenyt rendeztek a barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium kollégiumában, amely eseményre idén 18 lelkes pár nevezett. A faragás során nemcsak a hagyományos, ijesztő arcok jelentek meg, hanem számos humoros, mesebeli és művészi alkotás is született. A kollégiumi beszámoló szerint voltak, akik festékkel, csillámmal vagy egyéb kiegészítőkkel tették egyedivé a kezeik között formálódó tököket. Miután minden alkotás elkészült, a tököket a kollégium aulájában állították ki a szervezők, ahol bárki megcsodálhatta őket. A helyezettek oklevelet, 1 óra kimenőt és apró ajándékokat kaptak, de valójában minden résztvevő nyertesnek érezhette magát. A verseny nemcsak a kreativitásról szólt, hanem a közösségépítésről is. A tökfaragó versenyt követően az este Halloween partyval folytatódott, amely méltó lezárása volt a napnak, a legelszántabb résztvevők pedig kreatív jelmezekbe bújtak.