A tolvajoknak a temető se szent, az emlékezés perceiben is legyünk résen

A közelgő ünnepek alatt kiemelten figyeljünk értékeink védelmére, hiszen az emlékezés perceiben a bűnelkövetők ellophatják a lezáratlan kerékpárokat, a temető előtt parkoló autókban látható helyen hagyott tárgyakat – nagy bosszúságot okozhatnak a tolvajok.

Fontos a megelőzés, nagy bosszúságot okozhatnak a tolvajok

Értékeink védelmére ilyenkor kiemelt figyelmet kell fordítani

A nyitva felejtett, nem megfelelően védett otthonokban pedig az ott található értékek lehetnek veszélyben – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata.

Ezekben a napokban a közúti forgalom az átlagos többszörösére nő, az olykor zsúfolt utakon a megszokottnál lassabb haladás miatt a járművezetők türelmetlenebbek lehetnek. Tovább nehezítheti a közlekedést, hogy az évnek ebben az időszakában a nappalok rövidebbé válnak, csökken a látótávolság, emellett a kisebb rutinnal rendelkező autósok is útnak indulnak, hogy felkeressék szeretteik sírját.

A láthatóság életet menthet!

A temetők környékén előfordulhat, hogy nincs a gyalogosok számára kijelölt járda, így előfordulhatnak az úttest szélén sétáló emberek is. Korlátozott látási körülmények esetén gyalogosoknak, kerékpárosoknak javasoljuk a fényvisszaverő mellény vagy ilyen eszköz használatát. A láthatóság életet menthet!

Kérjük a járművezetőket, hogy kiemelt körültekintéssel közelítsék meg a gyalogos-átkelőhelyeket, legyenek fokozott figyelemmel az úttest mellett haladó, a buszmegállók környékén közlekedő gyalogosokra és ne megszokásból vezessenek, mert ideiglenes forgalmirendváltozás is lehetséges a temetők környékén!

A rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít az emlékezés nyugalmát veszélyeztető bűncselekmények megelőzésére, és a polgárőrök közreműködésével biztosítja a temetők körüli rendet és biztonságot.

Szerinted mit érdemelnek a tolvajok? Már a sír mellől is lophatják a mobilt és a táskát

Herke Tamás, a Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület elnöke érdeklődésünkre azt mondta: a Keleti és a Nyugati temetőben péntektől vasárnapig – reggel kilenctől 19 óráig – járőrszolgálatot látnak el. A három nap alatt 12 polgárőr vesz részt a munkában és ifjú polgárőrök is bekapcsolódnak a bűnmegelőzési feladatba, segítik a temetőbe látogatókat.