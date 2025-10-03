Tömegesen kerülhetnek bajba az SZÉP-kártyás ügyfelek - ez téged is érinthet!

Tömegesen kiküldött adathalász e-mailekre hívta fel ügyfelei figyelmét az OTP. Az elektronikus levelek tárgya „SZÉP-kártya CashBack program” – az ígért öt százalékos pénzvisszatérítés azonban kamu, a csalók az e-mailekben megadott linken keresztül akarják megszerezni a SZÉP-kártyához tartozó adatokat. A bank a honlapján azt írta, hogy aki ilyet kap, azonnal törölje a levelet, ne kattintson semmilyen, benne szereplő linkre, és semmiképp se adja meg a kártyája adatait.

Mint írták, az OTP nem küldött ilyen tartalmú e-mailt, nem kér így az ügyfeleitől kártyaadatokat, ráadásul a SZÉP-kártyák esetében egyáltalán nincs pénzvisszatérítés (cashback) lehetőség.

Online csalót buktattak le a kaposvári nyomozók a Mátrix Projekt keretében. A francia férfi a rendőrség nevében küldött adathalász sms-eket és így csalt ki bankkártya adatokat és netbank infókat.