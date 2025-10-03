október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Odafigyelés

59 perce

Tömegesen kerülhetnek bajba az SZÉP-kártyás ügyfelek - ez téged is érinthet!

Címkék#OTP#ügyfel#SZÉP-kártya CashBack program

Az ügyfelek védelme érdekében figyelmeztetést adott ki az OTP Bank.

Harsányi Miklós
Tömegesen kerülhetnek bajba az SZÉP-kártyás ügyfelek - ez téged is érinthet!

Fotó: Fehér Gábor

Tömegesen kiküldött adathalász e-mailekre hívta fel ügyfelei figyelmét az OTP. Az elektronikus levelek tárgya „SZÉP-kártya CashBack program” – az ígért öt százalékos pénzvisszatérítés azonban kamu, a csalók az e-mailekben megadott linken keresztül akarják megszerezni a SZÉP-kártyához tartozó adatokat. A bank a honlapján azt írta, hogy aki ilyet kap, azonnal törölje a levelet, ne kattintson semmilyen, benne szereplő linkre, és semmiképp se adja meg a kártyája adatait.

Mint írták, az OTP nem küldött ilyen tartalmú e-mailt, nem kér így az ügyfeleitől kártyaadatokat, ráadásul a SZÉP-kártyák esetében egyáltalán nincs pénzvisszatérítés (cashback) lehetőség.

Online csalót buktattak le a kaposvári nyomozók a Mátrix Projekt keretében. A francia férfi a rendőrség nevében küldött adathalász sms-eket és így csalt ki bankkártya adatokat és netbank infókat.

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu