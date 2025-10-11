26 perce
Oszmán múltjának állított maradandó emléket Törökkoppány (videó)
Történelmi jelentőségű eseményt ünnepeltek Törökkoppányban szombaton, ahol rangos vendégek és hagyományőrzők jelenlétében emlékeztek meg a település oszmán múltjáról. A község új büszkesége, a Török Fürdő Emlékhely méltó emléket állít a több évszázados történelemnek, és egyben a magyar–török barátság jelképe is lett. Az avatáson részt vett Gülşen Karanis Ekşioğlu, Törökország budapesti nagykövete.
Szombaton ünnepélyes keretek között adták át Törökkoppányban a felújított és méltó módon bemutatott Török Fürdő Emlékhelyet, amely a település egykori oszmán kori múltjának és kulturális örökségének állít maradandó emléket. A több évnyi régészeti és fejlesztési munka eredményeként létrejött emlékhely a Koppány-völgy egyik új turisztikai látványosságává válhat, egyben a magyar–török barátság szimbóluma is lett.
Az esemény a Gül Baba szobrának megkoszorúzásával kezdődött, ahol a magyar és török vendégek együtt rótták le tiszteletüket. A rendezvényen a török hagyományőrzők korabeli katonai ruhába öltözve vonultak fel és látványos harci bemutatóval idézték meg a több évszázaddal ezelőtti időket. A Somogyi Huszárok Egyesülete is részt vett az eseményen, ezzel jelképezve a két nép katonai hagyományainak és múltbeli találkozásainak egymásba fonódását.
Átadták a Török Fürdő Emlékhelyet
A vendégeket Varga György polgármester köszöntötte, aki anyanyelvükön is szólt a török vendégekhez. Beszédében felelevenítette Törökkoppány dicső múltját, és hangsúlyozta, hogy a mostani beruházás nem csupán egy épített emlékhely, hanem a közösség számára identitásképző, értékmegőrző projekt is.
- Több éves munka áll a mögött, hogy egyáltalán lett egy ásatási területünk, amely akkor még csak feltételezhetően az egykori törökfürdőt rejtette. 2020-ban kaptuk meg az ásatási engedélyt, és ez követően hosszú munkával és nem kevés pénzzel jutottunk el a fürdő maradványaihoz. Szeretnék köszönetet mondani Molnár István vezető régésznek és csapatának, Zigner Feri bácsi unokáinak, leszármazottjainak valamint Zana Istvánnak. Az ezt követő öt év pedig forráskereséssel, tervek, koncepciók egyeztetésével zajlott. Nem tudtuk, hogy a vége milyen lesz, csak azt, hogy a faluképet jelentősen meg fogja határozni. Végigjártuk a Dunántúl hasonló emlékhelyeit, és próbáltuk a legjobbat kihozni a fürdőnkből. Szeretnénk a mindennapi életünkbe is bekapcsolni, hiszen ebben az emlékhelyet rendezvény környezetnek is szeretnénk hasznosítani a jövőben. Azt, hogy ez sikerül-e majd az idő fogja eldönteni - mondta Varga György polgármester.
A projekt mintegy 130 millió forintból valósult meg
A polgármester szavai nyomán egyértelművé vált, hogy az évekig tartó régészeti feltárás, tervezés és kivitelezés helyi összefogással, kitartó munkával és szakmai együttműködéssel valósult meg. Az emlékhely kialakítása során a szakemberek célja az volt, hogy a látogatók a 21. század technológiájával – filmekkel, digitális tartalmakkal és makettekkel – élményszerűen fedezhessék fel a múltat.
Ezt követően Szajcz Adrián, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke szólt a jelenlévőkhöz, aki a beruházás anyagi és fejlesztéspolitikai hátterét ismertette, és hangsúlyozta, hogy az emlékhely mintegy 130 millió forintból, az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásában valósulhatott meg.
- A Somogy Vármegyei Közgyűlés fő feladata a törvényi változása óta a területfejlesztés, és ebben az Európai Uniós ciklusban több mint 78 milliárd forintot allokáltak ide Somogy vármegyébe, amiből 6,6 milliárd forint volt, amit turisztikai fejlesztésekre tudtunk fordítani és ebből a keretből tudott megvalósulni ez a beruházás is, mint egy 130 millió forintból – mondta Szajcz Adrián, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke.
A rendezvényen részt vett Törökország budapesti nagykövete
A rendezvény díszvendége Gülşen Karanis Ekşioğlu, Törökország budapesti nagykövete volt, aki magyar nyelven köszöntötte a jelenlévőket. A nagykövet megható és diplomatikusan erőteljes beszédében hangsúlyozta a két nép közös történelmi gyökereit, a kulturális kapcsolatok fontosságát, valamint a barátság és kölcsönös tisztelet jelentőségét.
Kapcsolataink különlegessége azonban abban rejlik, hogy a múlt eseményeiből nem haragot, hanem barátságot, kölcsönös tiszteletet és közös jövőt tudtunk kovácsolni.
- mondta Gülşen Karanis Ekşioğlu török nagykövet.
Tudjuk, hogy Magyarországon több mint százötven oszmán kori kulturális örökség helyszínei találhatók. A feltárások során előkerült leletek nem csak új színt adnak közös történelmi ismereteinknek, hanem rávilágítanak arra is, hogy milyen mély és erős gyökerei vannak a török-magyar közös örökségnek. Mint tudják, elődöm, Ender Arat nagykövet 2001-ben elérte, hogy Gül Baba szobra méltó helyre kerüljön. Ma ugyanazzal a barátsággal és együttműködéssel magyar partnereink támogatásával tovább erősíthetjük Törökkoppányhoz fűződő kapcsolatainkat. Ez úton is szeretném kifejezni őszinte köszönetemet a magyar hatóságoknak a figyelemért, gondosságért és együttműködésért, amelyet a közös kulturális örökségünk megőrzéséért és feltárása terén tanúsítanak. Legyen szó Egerről, Pécsről, Esztergomról vagy Szigetvárról. Ez helyszín új jelképe annak a mély és őszinte kapcsolatnak, amelyet Magyarországon távoli rokonunkkal, közeli szomszédunkkal és tradicionális partnerünkkel ápolunk. Engedjék meg, hogy külön is köszönetet mondjak Varga György polgármesternek, Zana Istvánnak és Szajcz Adriánnak valamint mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a kezdeményezés megvalósuljon, és ezzel gazdagítsa Törökkoppányt valamint a török-magyar barátságot
- zárta beszédét Gülşen Karanis Ekşioğlu török nagykövet.
Lövésektől volt hangos TörökkoppányFotók: Muzslay Péter
A nagykövet kiemelte, hogy a török–magyar kapcsolatok immár túlléptek a közös történelmi kereteken, és ma már élő, fejlődő partnerséget jelentenek a kultúra, a tudomány és a gazdaság területén egyaránt.
Az avatás zárásaként a jelenlévők közösen tekintették meg az újonnan kialakított emlékhelyet, ahol a múlt kőbe zárt emlékei és a modern megjelenítés együtt idézi fel Törökkoppány sokszínű történelmét. A nap méltó lezárása volt annak a többéves munkának, amely nemcsak a helyiek számára hozott büszkeséget, hanem hozzájárult ahhoz is, hogy Törökkoppány neve a jövőben még inkább felkerüljön a Dél-Dunántúl kulturális és turisztikai térképére.
Sonline.hu videó
- Az egykori labdaszedő is köszöntötte a legendákat Lellén (videó)
- Halánkságok is várták a vendégeket a Balaton egyik legnagyobb fesztiválján
- Ingyenes koncertsorozat hirdeti: már hetente kétszer izgulhatunk
- Szellemi fölényben játszották végig a döntőt az I. kaposvári parkröplabda fesztiválon
- Az átlagember biztosan ráfaragna a Tisza-adóval