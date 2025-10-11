Oszmán múltjának állított maradandó emléket Törökkoppány (videó)

Szombaton ünnepélyes keretek között adták át Törökkoppányban a felújított és méltó módon bemutatott Török Fürdő Emlékhelyet, amely a település egykori oszmán kori múltjának és kulturális örökségének állít maradandó emléket. A több évnyi régészeti és fejlesztési munka eredményeként létrejött emlékhely a Koppány-völgy egyik új turisztikai látványosságává válhat, egyben a magyar–török barátság szimbóluma is lett.

Török Fürdő Emlékhelyet avattak Törökkoppányban. Fotó: Muzslay Péter

Az esemény a Gül Baba szobrának megkoszorúzásával kezdődött, ahol a magyar és török vendégek együtt rótták le tiszteletüket. A rendezvényen a török hagyományőrzők korabeli katonai ruhába öltözve vonultak fel és látványos harci bemutatóval idézték meg a több évszázaddal ezelőtti időket. A Somogyi Huszárok Egyesülete is részt vett az eseményen, ezzel jelképezve a két nép katonai hagyományainak és múltbeli találkozásainak egymásba fonódását.

Átadták a Török Fürdő Emlékhelyet

A vendégeket Varga György polgármester köszöntötte, aki anyanyelvükön is szólt a török vendégekhez. Beszédében felelevenítette Törökkoppány dicső múltját, és hangsúlyozta, hogy a mostani beruházás nem csupán egy épített emlékhely, hanem a közösség számára identitásképző, értékmegőrző projekt is.

Varga György polgármester. Fotó: Muzslay Péter

- Több éves munka áll a mögött, hogy egyáltalán lett egy ásatási területünk, amely akkor még csak feltételezhetően az egykori törökfürdőt rejtette. 2020-ban kaptuk meg az ásatási engedélyt, és ez követően hosszú munkával és nem kevés pénzzel jutottunk el a fürdő maradványaihoz. Szeretnék köszönetet mondani Molnár István vezető régésznek és csapatának, Zigner Feri bácsi unokáinak, leszármazottjainak valamint Zana Istvánnak. Az ezt követő öt év pedig forráskereséssel, tervek, koncepciók egyeztetésével zajlott. Nem tudtuk, hogy a vége milyen lesz, csak azt, hogy a faluképet jelentősen meg fogja határozni. Végigjártuk a Dunántúl hasonló emlékhelyeit, és próbáltuk a legjobbat kihozni a fürdőnkből. Szeretnénk a mindennapi életünkbe is bekapcsolni, hiszen ebben az emlékhelyet rendezvény környezetnek is szeretnénk hasznosítani a jövőben. Azt, hogy ez sikerül-e majd az idő fogja eldönteni - mondta Varga György polgármester.