október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megemlékezés

1 órája

Történelmi sétára hívták a marcaliakat

Címkék#Somogy Vármegyei Közgyűlés#Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület#Huszár Géza#emlékmű

Kiss Kálmán

A Honvéd Nyugállományúak Klubja történelmi sétára hívta Marcali lakóit, melynek során az 1848-49-hez kapcsolódó emlékműveket keresték fel és gyújtottak mécseseket Huszár Géza nyugállományú őrnagy vezetésével, aki megemlékező beszédet is tartott. Közreműködött a Marcali Bajtársi dalárda. Az este folyamán a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület székházában Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés tagja mondott ünnepi beszédet. Majd levetítették a Harangöntő című fimet, melyet a Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulói készítettek. Végül a jelenlévő civil szervezetek képviseletében koszorúzással és mécsesek gyújtásával zárult a program.

Huszár Géza nyugállományú őrnagy beszél a Noszlopy szobornál
Fotó: Kiss Kálmán

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu