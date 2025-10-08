Megemlékezés
Történelmi sétára hívták a marcaliakat
A Honvéd Nyugállományúak Klubja történelmi sétára hívta Marcali lakóit, melynek során az 1848-49-hez kapcsolódó emlékműveket keresték fel és gyújtottak mécseseket Huszár Géza nyugállományú őrnagy vezetésével, aki megemlékező beszédet is tartott. Közreműködött a Marcali Bajtársi dalárda. Az este folyamán a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület székházában Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés tagja mondott ünnepi beszédet. Majd levetítették a Harangöntő című fimet, melyet a Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulói készítettek. Végül a jelenlévő civil szervezetek képviseletében koszorúzással és mécsesek gyújtásával zárult a program.
