Baleset

1 órája

További képeket és videót kaptunk a siófoki Lidlnél árokba borult tűzoltóautóról

Címkék#tűzoltó#siófok#baleset

Klein Péter Nándor

Árokba borult Siófokon, a 7-es főúton egy vízszállító tűzoltóautó vasárnap délelőtt. A baleset helyszínéről, a mentési munkálatokról kaptunk fotókat, illetve videót olvasónktól. 

Több egység is érkezett a baleset helyszínére
Olvasói fotó
Bár a sínek mellett van a felborult tűzoltó, de a vonatforgalmat nem akadályozza
Olvasói fotó 

 

